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珍珠吃到飽！板橋新開幕飲料店　必點思春紅豆、綠豆沙牛奶

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥..

點評：看了好想喝！
ETtoday餓勢力

▲板橋思春紅豆牛奶。（圖／周花花提供）

文、圖／周花花

板橋新埔捷運站附近這間，新開幕的《思春紅豆牛奶》，嚴選台灣好食材，製成紅豆牛奶、綠豆沙牛奶、花生沙牛奶、薏仁牛奶等飲品，加珍珠不加價，要加多少量都可以！搭配文青風視覺設計，隨即在IG上掀起拍照打卡熱潮，人人都想來杯《思春紅豆牛奶》。

店址位在板橋文化路上，從捷運新埔站1號出口出來，約步行8分鐘左右可抵達；搭公車的話則是坐到「中山國中站」，下車後走過來約只要1分鐘路程，店名叫《思春紅豆牛奶》，本身就蠻有意思的，logo設計也結合了品牌意象，或許真「紅豆」的象徵有關。

▲板橋思春紅豆牛奶。（圖／周花花提供）

▲板橋思春紅豆牛奶。（圖／周花花提供）

若人多遇到客滿的話，需先索取號碼牌再點餐，自備環保杯可以折價2元，對愛地球的朋友來說，也算是個小優惠啦。

▲板橋思春紅豆牛奶。（圖／周花花提供）

《思春紅豆牛奶》菜單如下，飲料價格落在40元－60元間，薏仁紅豆牛奶、萬丹紅豆牛奶、花生沙牛奶、薏仁牛奶、綠豆沙牛奶、綠豆沙，幾種品項，近期又新推出了思春黑糖珍珠鮮奶、思春茶米茶、思春紅茶，因應市場逐漸帶來更多新口味。

▲板橋思春紅豆牛奶。（圖／周花花提供）

很酷的還有珍珠吃到飽活動，《思春紅豆牛奶》不限任何飲品，都可以免費加珍珠，珍珠量有1-6不同等級，大家可依照喜好自由選擇，這點我覺得還蠻酷的，若是超級無敵珍珠愛好者，可以直接封頂6，也就是整杯都是珍珠啦！保證吃得過癮！若是有時只想吃一點珍珠，沒有想要太多的話，就能選1簡單解解饞，一般正常份大概是3、4啦。

▲板橋思春紅豆牛奶。（圖／周花花提供）

《思春紅豆牛奶》選用的都是台灣在地好食材，像萬丹紅豆、台中大薏仁、彰化花生、台南綠豆，牛奶部份則是福樂一番鮮鮮奶

▲板橋思春紅豆牛奶。（圖／周花花提供）

薏仁紅豆牛奶—60元

這杯是《思春紅豆牛奶》人氣招牌，初訪大家幾乎都點他，紅豆、薏仁量給得毫不小氣，整杯都是滿滿好料，完全打中我這個豆類愛好者的心，兩者甜度不會太高，煮得粒粒分明，帶有顆粒口感，喝的時候要跟牛奶搖晃混合，風味才會和的比較在一起

▲板橋思春紅豆牛奶。（圖／周花花提供）

▲板橋思春紅豆牛奶。（圖／周花花提供）

綠豆沙—40元

北台灣有在賣綠豆沙的店不是太多，看到《思春紅豆牛奶》以此為主打，我還蠻開心的，以後就多了一個方便的好選擇，綠豆沙全是店家自行從顆粒熬煮，帶有細緻而綿密的口感，甜度對我來說較高一些，走得是樸實古早風味，選擇等級4的珍珠量，幾乎1/3杯都是珍珠，邊吃邊喝相當過癮。

▲板橋思春紅豆牛奶。（圖／周花花提供）

▲板橋思春紅豆牛奶。（圖／周花花提供）

綠豆沙牛奶—50元

喜歡更濃郁奶香的人，可以考慮綠豆沙牛奶，加入福樂一番鮮鮮奶，讓綠豆沙滋味更加厚實，甜度也隨之降低，建議大家點《思春紅豆牛奶》都要盡快喝光，冰冰涼涼似冰沙的涼度，才是最棒的食用口感。

▲板橋思春紅豆牛奶。（圖／周花花提供）

▲板橋思春紅豆牛奶。（圖／周花花提供）

花生沙牛奶—60元

另一款花生沙牛奶，同樣是店內隱藏版人氣王，花生與牛奶結合得相當好，就像在吃花生牛奶冰棒那般濃郁。細看還能發現花生顆粒，完全是真材實料，絕非半成品所調製而成，但甜度對我來說，還是稍微高了點，同樣是冰涼喝風味最棒啦！

▲板橋思春紅豆牛奶。（圖／周花花提供）

《思春紅豆牛奶》的飲料品項，和北台灣多數飲料店都不太一樣，若是跟我一樣，平常就很愛紅豆、薏仁、綠豆、花生等食材的人，光看到飲料菜單應該就蠻開心的，每樣都是我的菜，加上珍珠吃到飽的超有誠意服務，如果是超級珍珠控，也能揪團來這吃個過癮啦！

▲板橋思春紅豆牛奶。（圖／周花花提供）

思春紅豆牛奶

地址：新北市板橋區文化路一段253號
營業時間：週一-週日14:00–21:00

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