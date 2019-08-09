秋天來鳥取賞楓！拜訪《名偵探柯南》《鬼太郎》故鄉

圖、文／七逗旅遊網提供

今年想賞楓，推薦到你也許從沒來過的日本鳥取縣，這一帶屬於西日本山陰地區，純樸鄉野的氛圍相當愜意，不像其他紅葉名所得擠破頭才能賞楓。另外，鳥取縣還是知名的動漫聖地~動畫《名探偵柯南》、《鬼太郎》作者的故鄉喔！





▲出雲巿的鰐淵寺，著名的紅楓隧道，是日本賞楓一大景點。（圖／鳳凰旅遊提供）





▲鰐淵寺紅楓隧道下，享受美好的紅葉散策。（圖／鳳凰旅遊提供）

最鮮艷的秋天，就隱藏在鰐淵寺！這裡有條108階石梯的楓樹隧道，秋天時，整條隧道像是被潑上了橘紅色的顏料，美不勝收。當楓葉季開始一陣子後，還會自動鋪上天然的橘紅色的地毯，成為夢幻好拍的打卡勝地。鰐淵寺與出雲大社的關係密切，本殿的根本堂已有400多年歷史。



▲足立美術館最有名的「生畫軸」。（圖／鳳凰旅遊提供）

位於島根縣的足立美術館，被選為米其林三星景點，秋天別有一番楓雅韻味，足立美術館蟬連十四年獲得「日本最美庭園」美譽，主要展示有橫山大觀與近代日本作品及現代日本畫作，枯山水庭園景致更是一大亮點，以畫框的概念設計觀景方式，由內而外望出，猶如一幅幅人間四季美景畫，被稱為「生畫軸」， 意即「活生生的畫軸」，呼應著美術館〝庭園本身就是畫〞的形容。



▲據說求姻緣相當靈驗的出雲大社。（圖／鳳凰旅遊提供）



▲「日本夕陽百選之一」的宍道湖。（圖／鳳凰旅遊提供）



想求姻緣、求桃花？那就一定不能錯過出雲大社，它是日本最古老的神社建築，正殿前３噸重的巨大草繩（注連繩），是出雲大社的象徵。而來到「日本夕陽百選之一」的宍道湖，等待欣賞日落美景，日落的方向，就是這座諸神的故鄉~出雲大社哦。





▲由志園的冬季牡丹，讓你在秋天也能愉快賞花。（圖／鳳凰旅遊提供）

島根縣有一座以栽培牡丹花著名的日式庭園~由志園，就算在秋天也能看到牡丹。園內有250多種牡丹，每年10月底到2月中是冬牡丹的花期，另外還有山茶花、杜鵑、櫻花、水蓮、昌蒲、八仙花、百日紅…等花卉，不論哪個季節來，都能看見繽紛的花花世界。



▲今年11月華航直飛鳥取砂丘柯南機場。（圖／鳳凰旅遊提供、版權所有©GOSHO AOYAMA/SHOGAKUKAN）

在日本，柯南的魅力比復仇者聯盟的英雄們還要強大，今年《名偵探柯南：紺青之拳》日本票房大勝《復仇者聯盟4》，同時創下歷屆柯南劇場版電影最佳票房紀錄。想親身體驗柯南的魅力，不妨飛到《名探偵柯南》作者青山剛昌的故鄉─鳥取，在機場就能與柯南、小蘭、小五郎等主要角色來張大合照！



▲鳥取砂丘柯南機場才買得到的柯南限定商品。（圖／鳳凰旅遊提供、版權所有©GOSHO AOYAMA/SHOGAKUKAN）

專出漫畫大師的鳥取縣，除了是青山剛昌的故鄉，也是《鬼太郎》作者水木茂出生、成長的地方，在鳥取縣甚至還有一條「水木茂大道」，街道上看得到眼球老爹造型的路燈、上百尊的妖怪雕像、鬼太郎麵包店、鬼太郎理髮店…等，將一切都「妖怪化」了，就像穿越到了漫畫的世界中。



▲▼經過「妖怪化」的街道，處處都能見到《鬼太郎》角色的身影。（圖／鳳凰旅遊 提供、版權所有©Mizuki Productions）





鳳凰旅遊限定行程特別安排到鳥取縣吃日式海鮮大餐，季節性的松葉蟹讓你吃到鮮甜美味，再特別贈送每人一隻「螃蟹蒲鉾」，如此特別的食物，非常適合當作伴手禮！並安排二十世紀梨的栽培農場~波關園體驗親手採梨樂趣。





▲超誘人的日式海鮮大餐。（圖／鳳凰旅遊提供）



▲境港螃蟹形狀的魚板「螃蟹蒲鉾」。（圖／鳳凰旅遊提供）



▲鳥取縣有全日本最大的砂丘「鳥取砂丘」，彷彿令人置身沙漠之中。

（圖／鳳凰旅遊提供）

推薦行程：

▲山陰鳥取砂丘•紅葉名所鳄淵寺.足立美術館.由志園名湯饗宴五日►►►

出發日期：11/15、11/19、11/23、11/27、12/1

限時優惠：11/15首發團第二人減6,000，其他出發日第二人減2,000

＊搭乘中華航空，直飛鳥取柯南空港

＊全程不進免稅店

＊全程保證宿泊4晚特色溫泉旅館。(晚餐均為溫泉旅館內用)

＊全程無自理餐，無自費行程。

＊每日午餐升級（午餐：島根和牛陶板燒料理、季節性松葉蟹海鮮御膳)

▲山陰楓紅—鳥取高爾夫揮桿溫泉之旅五日►►►



▲賞楓首選—旅行團3寶（極緻揮桿+秘境食宿+親友同遊）

～山陰鳥取砂丘•紅葉名所名湯饗宴五日►►►



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