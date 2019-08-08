礁溪老爺岩波庭宜蘭廚房法魂詮釋新台味　主餐還吃得到活龍蝦



▲番紅花燴煮本港活龍蝦。



記者黃士原／台北報導、攝影

暑假出遊度假旺季，好好玩更要開心吃，礁溪老爺三大主題餐廳全面進化搶攻消費者味蕾。雲天自助餐廳6月斥資千萬華麗改裝，加碼近30道料理，再新增鐵板區與甜點區；樂齡長輩最愛的岩波庭宜蘭廚房自7月起套餐全面大改版，由礁溪老爺黃欽洲主廚聯手北投老爺陳之穎主廚，打造全新法式靈魂的台味套餐；閨蜜最愛的「醴泉酒吧」則大打抹茶甜品，拿鐵、磅蛋糕、吐司等琳瑯滿目超誘人。





▲爐烤澳洲 9+和牛(100g)。

雲天自助餐廳日前強勢回歸重新營運，首先是動線升級，調整餐檯路線取餐更順暢，取餐與飲料甜點動線不再打結。其次是空間升級，享用料理更舒適。餐點升級則是加碼近30道美食，改裝後餐檯從15區升級為18區，除了原有生魚片區、中式料理區、主題料理、湯品區、冷盤區、蔬食區、熟食區、生菜沙拉區等，再新增鐵板料理區、現做料理區與甜點區。暑假期間再加碼「親子餐台」小漢堡與多樣炸物、碳烤BBQ海大蝦、雞肉串與牛肉串。





▲伊比利豬上蓋肉。

岩波庭宜蘭廚房7月全面升級各式套餐，由擅長創意台味料理的礁溪老爺黃欽洲主廚聯手專攻法式餐點的北投老爺陳之穎主廚，打造專屬礁溪老爺的法式魂台味餐。前菜薑味宜蘭醬肝運用在地醬肝，巧妙以洋蔥丁、堅果碎與壽司薑碎調味；熱前菜清蒸磯岸鮮魚佐風味醬選用油脂豐富、肉質軟嫰的午仔魚，火烤稍微焦香後搭配西式的香草橄欖鮮蝦醬提味。

主菜是香煎美國極佳級肋眼牛排，冷藏美國肋眼牛肉在鐵板上香煎並灑上玫瑰鹽，口感鮮嫩、肉汁飽滿。為了讓一泊二食的客人有更好選擇，加價900多元就可以升級豪華晚間套餐，主菜可以吃到伊比利豬上蓋肉、澳洲9+和牛與本港活龍蝦，活龍蝦還是限量供應。





▲香煎美國極佳級肋眼牛排。

另外，宜蘭礁溪五峰旗山因為日本攝影師小林賢伍在IG分享一系列美麗綠色山景而爆紅，更將五峰旗山命名為「抹茶冰淇淋山」，搭上抹茶山風潮，礁溪老爺在「醴泉酒吧」大打抹茶甜點，一系列甜食好吃好看更好拍。抹茶山餅乾(每份16片$180)，外型是迷你抹茶山搭配白巧克力象徵山峰，療癒Q萌 ；抹茶山磅蛋糕(每條$280)則推出橙香抹茶、紫米紅豆抹茶及開心果抹茶三種風味滿足甜點，抹茶山蛋糕(每份$140)也是很可愛。





▲抹茶山蛋糕與抹茶飲料。





▲抹茶山餅乾。





▲抹茶剉冰。