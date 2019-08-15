



文、圖／Viviyu旅遊美食世界

炎炎夏日每到午餐時間總是提不起勁用餐，涼快容易入口的食物非涼麵默數了，孩子們一聽到八德有間『涼麵之家』就想立馬去吃，不過臨近八德市場的關係，加上巷弄內不好停車的關係，建議大家還是騎車或是將汽車停在停車場步行前往。

門口的招牌只有紅色招牌寫著涼麵，要認明涼麵之家就認這紅色招牌，再對一下地址是否正確。

有不少熟客是直接預訂外帶，還見到辛苦的警察午餐也是先預訂好再取，看來很受到附近的居民歡迎，因為不在大馬路上的位置，想吃還得繞進巷弄裡才找得到。

店內販售的品項很簡單，主食就是乾麵和涼麵，味噌湯和清湯系列，比較特別的應該是可以直接點全套湯，像我這種有選擇障礙的人，就是直接點全套餐通通吃到，一個都不放過的最合適…

看著這麼一大桶的涼麵覺得好想快點吃到，採用的是台式常見的油麵，而且條條分明不會黏在一起，每天新鮮製作。

涼麵特大＄50、涼麵大＄40、乾麵小＄30

我們一家四口各點了自己想吃的麵食，擺在一起佔掉整張桌子，份量不少耶～

Vincent選了乾麵，因為他喜歡吃肉燥麵多一些，看到有乾麵就立馬點來享用，淋上肉燥的香氣，害我也想跟著選了啦～

熱呼呼的麵條和涼麵吃起來的麵條差不多都是油麵，蠻順口。

涼麵

涼麵搭配的是清爽的小黃瓜絲，上方淋上了麻醬，醬料的味道是比較清爽偏淡的口味，些許的麻醬香氣。

吃涼麵時覺得口味有點偏淡，看到每桌桌上都有辣椒瓶，看來這是必需要加加看的調味料了…

第一次來不敢加太多，還是先試試辣度再慢慢調整～疑～真的要加辣才好吃耶，味道變得更有層次，香氣也慢慢飄散，敢吃辣的朋友請務必要加些辣醬呀～

味噌全套湯＄40

雖然是我點的，但我們一起分享，天氣熱還是想喝點湯，再加上全套湯料很多，剛好夠我們分食。

餛飩的個頭不小，以往搭涼麵味噌湯很少會出現餛飩，這碗看起來更霸氣，也更有飽足感啦～

平時吃到的多是蛋花，這裡是直接整顆蛋包吃起來好過癮，而且中間的蛋黃略熟又沒全熟的口感很不錯，我很喜歡這碗清爽的台式味噌湯，味道也很不錯。

以上四人消費共200元，算是很平價的消費，夏日炎炎不想吃的汗流浹背，我想涼麵之家是個不錯的選擇。

涼麵之家（巷口紅招牌）

地址：桃園市八德區福僑街60號

營業時間：06：00－13：00

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