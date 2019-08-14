皮薄、內餡多！新竹最狂車輪餅有鹹有甜　還有抹茶霜淇淋

點評：好想吃！！！！！





文、圖／規小孫

不得不說台灣人真的很厲害！尤其在「美食」的創新口味上，總是能青出於藍更勝於藍～相信大家肯定都吃過紅豆餅、車輪餅，但你（妳）是否知道車輪餅是從哪裡來的呢？其實自己以前也以為，紅豆餅、車輪餅是台灣在地的本土小吃，後來才發現原來它的始祖是日本的銅鑼燒啊！XD不過在台灣，這些車輪餅已經不單單只有紅豆口味、奶油口味囉～

就拿這間位在新竹竹北的「青畑九號豆製所」來說，每天多達近十種的車輪餅，口味有鹹有甜、有泡菜也有菜脯，甚至還有塞進一整塊Oreo 的牛奶燒呢～重點「青畑九號豆製所」和一般車輪餅很不一樣，生意好到有獨立門市不說，店裡的車輪餅製作烤台就足足有三座，每座都比別人大、烤得比別人還多，全部三座加起來一次可以烤近150 個！！為什麼需要這麼多烤台，因為這一顆20～45 元銅板價的車輪餅，生意好到有時候三台拼命烤下去也不夠用～XD

最近因為常到竹北找朋友，所以不自覺開始涉略一些新竹竹北美食～真心覺得不能再用「美食沙漠」來形容新竹、竹北了！因為我們的口袋名單都快爆了，好多想吃想去的都還沒跑完呢 XD老早就被朋友撩的心癢癢，這次終於和他們一家人一起來「青畑九號豆製所」一探究竟！之前在 IG 上就常常看見「青畑九號豆製所」，又得到朋友一家人（大人小孩都在內）的認證，再不來吃真的太對不起自己了～

那天我們抵達前，剛下過一陣午後雷陣雨～但人潮一點也不減，人來人往一看就是以在地人為主，而且好多都是爸媽直接拎著小孩就出來買了！就算一個人來的，隨便一點也是十個、二十個，排隊聽到這數字真的會不小心翻白眼～心裡OS可以留點給我們買嗎？！

放上 Google Map 的截圖給大家，假使你（妳）對竹北這一帶小熟悉，應該可以判定這是哪附近～鄰近的「厚食聚落」我們去過（天啊～我怎麼好像沒有寫文），「或者 Or Book Store」也是 IG 上很夯的文青點。而這間「青畑九號豆製所」不只狂，說真的自己第一眼看見它～心中也悄悄的給它貼上了一張「文青車輪餅」的標籤，而且還有點咖啡館的氛圍喲！^____________^ /

真的不誇張！這間「青畑九號豆製所」居然足足用了三座車輪餅烤台！這真的是我們記憶中、第一次遇見一間車輪餅店可以如此狂，店大到比一間飲料店還大，單一座烤台就比一般外面的烤台還大，沒想到還一口氣放了三座！算起來全部烤好烤滿能烤出近150個車輪餅～

那天雙眼估計一算，店裡足足有六個人在準備車輪餅的前置、烤製，每座烤台前都有一個人專心烤車輪餅外，後面準備餡料的人也是馬不停蹄的忙個不停～放眼望去「青畑九號豆製所」的車輪餅真的好誇張！

不管是牛奶、芋頭、紅豆或者菜脯、泡菜等等，每顆的餡料就好像不用錢一樣，宛如一座小山般的疊高疊滿！怪不得人潮不絕、生意好成這樣～光是看到內餡如此豪邁的放好放滿，誰能不心動啊！

以前買車輪餅的印象，大概就是路邊小攤販的那種～這間「青畑九號豆製所」真的很美，很像是一間咖啡館！整間店不只有三座超大的車輪餅烤台，可以親眼看見現場製作，店內還有高腳椅座位區、屋外還有長椅凳供想馬上現吃的人坐下來休息休息、慢慢品嚐～ 就連Menu都用了實木刻字一條條的呈現，懸掛在屋裡的吊燈也散發著迷人的溫潤色澤，這大概是我們遇過最美的一間車輪餅店了～

「青畑九號豆製所」每天都會準備 9~10 種的車輪餅，口味有甜有鹹，甚至連我這愛吃辣的都有「麻十七菜脯燒」可以選～那天我們一行人把當天車輪餅有的口味幾乎全都點了一遍，一堆暖呼呼的車輪餅拿在手中好滿足！另外我們還點了鐵觀音、杉林青露等茶飲，和超好吃超濃郁的抹茶霜淇淋、綠豆沙霜淇淋（霜淇淋每天會有兩種不同口味），不得不說「青畑九號豆製所」真的太狂了！

不只車輪餅很厲害，茶葉的挑選、霜淇淋的用料都讓我豎起了大拇指！以後來新竹竹北又有必訪名單了，而且他們家的車輪餅買回台中還是好吃得不得了～XD

｜麻十七菜脯燒＄30

直接把我最愛最愛的「麻十七菜脯燒」放在第一個， 說真的這還是我第一次吃到這種口味的車輪餅，「青畑九號豆製所」居然能想到如此的搭配，不得不說太厲害！我太喜歡了～這個「麻十七菜脯燒」非常特別，除了脆口的老菜脯之外，咀嚼到的麻香則來自於花椒、糯米椒等。

另外還有一股非常獨特的香氣，會讓人一吃便停不了口的上癮！那就是老菜脯在十七種麻辣中藥材中浸泡過夜而有的滋味，一口咬下麻香、辣香與老菜脯的香充斥在嘴裡～不管你（妳）上一秒是不是已經吃過了其它美食，「麻十七菜脯燒」都能讓人一秒胃口全開！一口接一口的直嘆該多買幾個XD

｜南國紅豆燒＄25

什麼叫做真材實料？！我想大家用眼睛看就知道，「青畑九號豆製所」的車輪餅餅皮居然薄到只有 2mm 左右～一上一下兩層薄薄的餅皮中包進了滿滿的紅豆餡，顆粒飽滿扎實還能咀嚼到紅豆顆粒的口感，使用的紅豆還是屏東萬丹鄉的紅豆呦！ 愛吃紅豆的人一定要試試這個「南國紅豆燒」，這真的是自己從小到大吃過最好吃的紅豆餅！

因為它不只料多、綿密，最重要的是你（妳）能吃到那種紅豆很新鮮、剛剛熬煮包進去的感覺～那真的是一種很幸福的味道～

｜北島牛奶燒＄20

這個會爆漿的「北島牛奶燒」，是在場小朋友的最愛！真心覺得住在「青畑九號豆製所」附近的小朋友好幸福喔，兩個銅板就能買到超好吃的午後點心～

別看這稀鬆平常的牛奶燒，它使用的原料是紐西蘭進口的牛奶呦～每一顆「北島牛奶燒」的內餡都是手工製作，濕滑綿密中帶有一口咬下就爆漿的口感，買給小朋友吃記得一定要先幫他們剝成一半，否則爆漿了事小，熱騰騰的燙了口就不好了～ ^_____________^ /

｜奧立奧牛奶燒＄30

我和友人戲稱這個「奧立奧牛奶燒」是升級版的「北島牛奶燒」！因為它居然鑲進了一整塊完整的 Oreo 在「北島牛奶燒」上面，現場製作看到就讓撩得我好想來一個，最後當然不能錯過來上一顆啦XD

軟嫩的牛奶燒內餡本就很迷人，加上這一整塊的 Oreo 更是完美極了！口感層次更豐富，甚至有種很童趣的感覺～最重要的是很少見，搭配起來不僅不違和，還有一種1+1>2的完勝感！

｜大甲芋頭燒＄25

芋頭控來「青畑九號豆製所」一定會高興到不行～因為他們家的「大甲芋頭燒」和「芋頭鹹蛋燒」真的很誇張！餅皮薄到就像是一個口袋似的，「大甲芋頭燒」裡滿滿的大甲芋頭內餡就像是不用錢似的，包的滿滿滿～一口咬下餅皮很軟Q，且真的很輕薄！芋頭內餡暖呼呼的充滿在口中，獨特的芋頭香香氣四溢，而且還能咀嚼到芋頭顆粒的口感呢 ^～^

｜芋頭鹹蛋燒＄45

加入了一整顆完整鹹蛋黃的「芋頭鹹蛋燒」，友人一個人就完食了一整個！！！雖然她原本很猶豫要吃「芋頭鹹蛋燒」還是「大甲芋頭燒」，但最後身愛鹹蛋黃的我們，依舊首選了「芋頭鹹蛋燒」～而「大甲芋頭燒」是被我們外帶回家吃，沒想到從新竹開車回到台中，它還是一樣好好吃！XD

鹹蛋黃的成本本就很高，把一整顆鹹蛋黃包進「芋頭鹹蛋燒」中，「青畑九號豆製所」也太不計成本了吧～就連我這對芋頭沒這麼大興趣的人，見到鹹蛋黃也情不自禁咬上一口！不得不說鹹蛋黃和芋頭好絕配喔，鹹中帶甜、甜中帶鹹，難怪友人吃得眉開眼笑～

除了那天我們倆吃到的六種口味，朋友還買了「榴槤芝士燒」和「泡菜芝士燒」，友人有吃到一口泡菜芝士口味的，直說那個內餡泡菜很韓式，加上芝士濃郁牽絲的感覺非常適合喜歡吃泡菜的人來一個～另外「榴槤芝士燒」我們就沒試了！因為我們倆都不敢吃榴槤～哈哈哈哈XD

不過我那個愛吃榴槤的朋友非常喜歡，甚至會上網看「青畑九號豆製所」當天有「榴槤芝士燒」就殺來買！不得不說，我們真是物以類聚啊XD

「青畑九號豆製所」最近剛推出霜淇淋，每天的口味都不一樣～我們那天來遇到的口味是「小山園抹茶冰淇淋」、「十勝綠豆沙牛奶冰淇淋」，上他們的臉書（Facebook）看，發現之前推出的口味包括火龍果、芭樂牛奶、鐵觀音豆乳、紐西蘭黃奇異果、哈密瓜、芝麻等，每天都是限量提供兩種喔！

自從東京回來，我們就愛上四處嘗試日本抹茶，這次剛好在「青畑九號豆製所」遇上了「小山園抹茶冰淇淋」～這支「小山園抹茶冰淇淋」非常的濃郁，果然是日本三大抹茶之手的宇治小山園啊！

而且那天我們還非常幸運的遇見老闆正在學做煎餅甜筒，所以我們的「小山園抹茶冰淇淋」是用手作甜筒裝的呦～另外一個「十勝綠豆沙牛奶冰淇淋」也好好吃，甜而不膩，還有濃濃的鮮乳香～讓人宛如置身日本（啊～想出國了啦 XDD

帶了「青畑九號豆製所」的車輪餅在車上吃，另外還買了兩杯無糖的「貓空鐵觀音」與「杉林青露」來相搭～喝起來很是溫潤、清香的「杉林青露」很討人喜歡，較為厚重、喉韻較強的「貓空鐵觀音」挺適合回程開車的自己。

總之不管哪一種，其實都讓人很驚艷「青畑九號豆製所」連茶葉都如此精挑細選，聽說這些茶飲選用的都是台灣小農種植的台灣好茶喔！你（妳）還記得那個小時候看見巷口賣紅豆餅的喜悅嗎～

現在要找紅豆餅、車輪餅並不難，但能讓我們再次悸動、戀戀不忘的，我想這回來過竹北後，心裡的那個位置就非「青畑九號豆製所」莫屬了！此時此刻我們已在思考，下次什麼時候再去新竹找老友（找食物），推薦給有機會去新竹竹北走走的你（妳），「青畑九號豆製所」的車輪餅真的太狂太厲害了！^_____________^ /

青畑九號豆製所

地址：新竹縣竹北市嘉豐二街一段129號

電話：036670506

營業時間：10：30～18：30

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