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延續浪漫！「深澳漁港」粉紅步道光雕、鵲橋 順遊象鼻岩

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▲深澳漁港情人裝置藝術。（圖／ 新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

▲為響應情人月，海天步道光雕、魚骨頭裝置藝術均化身情人節限定。（圖／ 新北市政府漁業及漁港事業管理處提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

七夕剛過，仍有不少情人節裝置藝術能延續粉紅泡泡氛圍，瑞芳區的深澳漁港是其中一景點。為響應情人月，海天步道光雕換為粉色系，魚骨頭裝置藝術也化身鵲橋，漁港充滿浪漫情調，適合情侶前來美拍！

▲深澳漁港情人裝置藝術。（圖／ 新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

▲魚骨頭裝置藝術也化身鵲橋。

8月份以情人節為主題，港區設置情人節裝置藝術，像是海天步道光雕調整為粉色系，魚骨頭裝置藝術也化身鵲橋，此外，8月7日起至8月31日，情人們不論是在海天步道上「艾勒夫魷」公仔前，拍出「魷」你「魷」我的兩人世界，或是在「LOVE裝置藝術」前，拍出囊括九份山景及深澳海景的「海」誓「山」盟，及在魚骨鵲橋前，拍出神話故事中牛郎織女相遇鵲橋的神仙眷侶，即可至港區深情海岸餐廳免費使用「深澳兩情相繾卷」情人拍貼機，留下美好回憶。

▲深澳漁港情人裝置藝術。（圖／ 新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

▲至8月31日，情人們在三區合影上傳，即可至港區深情海岸餐廳免費使用「深澳兩情相繾卷」情人拍貼機。

新北市政府漁業處表示，新北市瑞芳區的深澳漁港鄰近基隆嶼、彭佳嶼等天然漁場，有著台灣數量最多的娛樂漁船及最蓬勃的漁業產業，8月份正值小卷產季，除了前來美拍之外，夜釣小卷也是夏季限定活動，可將鄰近的象鼻岩、酋長岩等地景一併納入行程。

▲八斗子,象鼻岩,深澳自行車,潮境公園, 。（圖／記者彭懷玉攝）

▲拍完還能順遊象鼻岩。（圖／記者彭懷玉攝）

關鍵字： 新北市旅遊 瑞芳區旅遊 深澳漁港 七夕特輯 光雕

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