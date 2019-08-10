在巴黎如何花小錢吃高級料理？3撇步學起來...要選這時間

點評：去巴黎趕快來踩點！

文、圖／INSIDR PARIS

法國主廚餐廳：夢想中的法國料理可能平價嗎？

(c) flickr

法國是世界八大菜系最受崇拜的一支，美食之都的核心－巴黎更是法國主廚一級戰區！來到巴黎，也認識幾位名廚和價格不算太高的知名餐廳吧！



TOP 5 最有名的法國大廚

法國廚師透過不斷創造絢麗和有趣的新料理來維持他們的知名度。現在，幾位法國巴黎名廚組成了法國高級餐廳的管理階層，培養了新一代的法國廚師，將法式美食提升到一個新的水平。他們將把巴黎美食文化遺產帶向新的高峰。



名廚 #1 紅磨坊老大 – DAVID LE QUELLEC

在加入紅磨坊之前，他曾擔任Concorde Opera飯店的行政主廚。David Le Quellec為紅磨坊帶來多年的烹飪經驗，他的料理融合了經典的法式口味和現代風味，採用當季食材，並在Moulin Rouge的廚房烹飪而成。

自2015年起擔任紅磨坊的行政總廚，他的職業生涯早在加入世界著名的歌舞廳之前就開始了。他的烹飪生涯始於軍隊，Le Quellec擔任五星將軍的私人廚師。在Le Quellec漫長的職業生涯中，他曾待過一些法國的高級餐廳，像是米其林一星餐廳Taillevent、米其林三星餐廳Le Cinq和世界前50大餐廳Pavillon Ledoyen。

#2 法國名廚 新世代烹飪之父– YANNICK ALLÉNO

Yannick Alléno致力於培訓巴黎和世界各地最優秀和最有天賦的年輕廚師。事實上，Alleno 將他的創造精力放在將傳統法國烹飪技術現代化，甚至創造了自己的技術專利Extractions®醬汁。他們餐廳遍佈世界各地如馬拉喀什、首爾和杜拜以及巴黎著名的米其林三星餐廳Ledoyen。



法國名廚 #3 世界級的藝術擺盤 – ALAIN PASSARD

Alain Passard是米其林三星餐廳L’Arpège的行政總廚，該餐廳自1986年開始營業，專門提供使用當地蔬菜製作而成的前衛料理。

他是一位驚人的藝術家，因其美麗的食物擺盤而聞名，他的餐廳在23年內都維持米其林三星，這是很少人能辦到的。如果你想感受這位廚師的理念和風格，我們強烈建議觀看Netflix熱門影集Chef’s Table France。

法國名廚 #4 料理鼠王的美麗雛形– HÉLÈNE DARROZE

Hélène Darroze 接受了Alain Ducasse的指導和培訓，然後在巴黎開了自己的餐廳Restaurant Hélène Darroze。她在2001年贏得了第一顆米其林星星，之後往返經營她另一間位於倫敦Connaught飯店的餐廳。Darroze是第四代的廚師，她將一生都奉獻給了廚房，現今，她是世界上少數幾位獲得米其林二星的女廚師。2012年，總統Nicolas Sarkozy頒給Darroze法國榮譽勳章（騎士）。同樣值得一聽的是，她也是皮克斯<<料理鼠王>>中角色Colette的靈感來源。



法國名廚 #5 來自軍隊的主廚 – THIERRY MARX

法國廚師Thierry Marx在精緻的法國美食世界中擁有豐富且多采多姿的職業生涯。在進入Pavillon Ledoyen、Taillevent和Robuchon這些知名餐廳擔任廚師助理之前，Marx曾做過各種工作，包括擔任保安、倉庫員工，甚至是海軍陸戰隊員的傘兵。

但如今，他是法國最知名的廚師之一，並在巴黎Mandarin Oriental飯店擔任米其林二星級餐廳Sur-mesure的主廚。他同時也是一位非常成功的企業家，在法國擁有超過5間餐廳，並撰寫了多本料理書籍。



法國平價的高級料理哪裡找？

巴黎新一代法國廚師正在改變整個美食界。結合過去五十年來最成功法國廚師的理念和技術培訓、從國外美食知識和口味汲取的靈感，這些明日之星將法國美食推向了一個新的高度。這些廚師也投資開設新的、非正式的餐廳，讓顧客可以穿著輕鬆，並以更實惠的價格享受高級料理。



「征服巴黎的廚師」GREGORY MARCHAND

Marchand在法國西部一所孤兒院長大，那時他首次表現出對烹飪的偏愛。在倫敦經過英國廚師Jamie Oliver的培訓後，Marchand於2009年搬回法國並在巴黎開設了Frenchie.Marchand.

現今，他擁有三間餐廳和一間葡萄酒商店，而在Frenchie預訂餐桌可能要等待幾個月。Marchand擁有豐富的人生故事，使他成為現今巴黎最令人印象深刻的法國廚師之一。

巴黎美食家的口袋名單 BERTRAND GRÉBAUT

巴黎第11區的Septime在世界最佳餐廳排名第52。Septime目前擁有一顆米其林星星。餐廳由主廚Bertrand Grébaut創造的料理菜單精緻且風格多元，融合了他在Alain Passard的L’Arpège廚房和亞洲旅行的經驗。Grébaut也經營海鮮酒吧Clamato和餐廳旁名為Septime la Cave的酒吧。

地中海風味 JULIA SEDEFDJIAN

Julia Sedefdjian是歷史上獲得米其林殊榮的最年輕法國廚師。她從18歲開始烹飪生涯，並在21歲時在Les Fables de La Fontaine餐廳時獲得了她的第一顆星。值得注意的是，她是法國3位擁有米其林星星的女廚師當中的1位。Sedefdjian目前擔任巴黎BAIETA餐廳主廚。

BAIETA餐廳專門提供地中海美食料理，對於出生在靠海城市尼斯出生和長大的Sedefdjian再理想不過了。BAIETA最好的料理像是bouillabaisse和pissaladière，這兩種地區料理都來自法國南部Julia的家鄉。

巴黎料理界的最高榮譽得主 PHILIPPE BÉLISSANT

位於巴黎14區米其林餐廳Cobéa的領導者是廚師Philippe Belissant。Belissant獲得了巴黎廚師的最高榮譽 – Grand Vermeil獎章，被認為是目前最好的法國廚師之一。此獎項的過去獲獎者包括已故的Joêl Robuchon、Thierry Marx、Alain Ducasse、David Toutain和Pierre Gagnaire。他的Cobéa餐廳提供精緻的料理，融合了法國技術和來自世界各地的風味。

明日之星 TOMY GOUSSET

Tomy Gousset是一位剛嶄露頭角的法國廚師，最近他的餐廳Tomy＆Co獲得了第一顆米其林星星。Tomy＆Co位於第7區，菜單隨季節而變化，一些特色料理包括：黑松露麵疙瘩、烤杏桃配馬鞭草蘑菇、蘆筍配惡魔蛋及橙醋汁。自2016年開業以來，Tommy & Co.迅速成為巴黎最好的餐廳之一，在休閒的環境中提供高級美食。

品嚐法國名廚料理的最佳地點

在紅磨坊享受精彩表演和法國名廚烹飪美食

(c) Moulin Rouge

前往大名鼎鼎的紅磨坊觀賞最經典的Féerie秀，你可以一次享受滿足眼睛和味蕾。紅磨坊餐廳是被專業美食指南Gault＆Millau認可的巴黎最好餐廳之一。主廚David Le Quellec2019年的春夏菜單正好慶祝紅磨坊130週年，這裡的用餐體驗將能帶你體驗巴黎的烹飪歷史。

廚師David將傳統法式料理和新的、意想不到的口味結合，特色料理包括鵝肝醬搭配哈密瓜果凍及接骨木花濃縮醬汁，廚房甚至準備了鱸魚配普羅旺斯香料和焦糖朝鮮薊。Le Quellec菜單的每一個元素都是法國廚師上個世紀研發的美食及技術的證明。紅磨坊非常適合前往慶祝特別的節日，預定晚宴表演甚至附送一瓶香檳！

你可以透過我們新的INSIDR Passport預訂座位，就可以在紅磨坊享受最棒的晚餐體驗，可以不用排隊且能獲得VIP優惠券！

塞納河郵輪餐廳晚宴

若想要難忘的體驗，請至Ducasse sur Seine預訂座位。這間餐廳位於巴黎塞納河的遊輪上，將帶你穿越巴黎市中心。每人100歐元起，這是一個非常有趣且特別的用餐環境，來品嚐Ducasse的美食料理。

登上艾非爾鐵塔

在心中最嚮往的巴黎鐵塔頂端享用晚餐，欣賞世界最美城市的最佳景觀並品嚐巴黎最頂尖法國廚師烹飪的美食，簡直完美。位於艾菲爾鐵塔一樓的58號餐廳由超級法國明星廚師Thierry Marx經營，套餐86歐元起，就可以在這優雅浪漫的環境中享用三道料理，搭配香檳或葡萄酒。這間餐廳專注於經典的法式料理，具有現代風味，甚至迷人。

INSIDR 小撇步：品嚐頂尖法國名廚的料理

把握優惠時段

如果你的旅行預算有限，預訂午餐時段是最佳選擇。午餐菜單的套餐往往比晚餐更便宜，一樣美味，但價格低更多。另一個好處是午餐的氛圍通常比晚餐更輕鬆，晚宴的用餐氛圍可能較正式。INSIDR推薦的餐廳評分與預訂網站有lafourchette, groupon等。

提前上網預定

無論你選擇哪間餐廳，請務必提前預訂確認訂位。世界各地的人都知道法國廚師的精湛烹飪技藝，因此座位很容易就一掃而空，而線上預訂簡單又方便。大部分餐廳都在網站上設置線上預訂系統，像是紅磨坊和Restaurant 58可能要至少提前一個月預約。

前往法國名廚開的平價餐廳

前往巴黎米其林星級餐廳的平價姐妹餐廳是另一種能省荷包且能體驗頂尖法國廚師料理的好方法。Septime la Cave是Septime的姐妹餐廳，可以用更便宜的價格品嚐葡萄酒和開胃菜。

Thierry Marx最近在巴黎市中心開設了兩間小餐館、快餐店Mar Xito和厲害的麵包店La Boulangerie。Gregory Marchand也開了一間平價版的Frenchie – Frenchie-to-Go，和Frenchie位於同一條街上。如果你是Yannick Alleno的粉絲，則可以前往位於第6區新開幕的美食殿堂Beaupassage裡的小酒館Allenothèque！

Bon appétit, 祝你用餐愉快！

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