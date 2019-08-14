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紅酒燉牛肉軟嫩入味！高雄「書店喫茶一二三亭」　還有咖哩烏龍麵

男子的日常生活 男子的日常生活

文字 : 男子 E 。 攝影 : 男子 J 2..

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▲▼書店喫茶一二三亭。（圖／男子的日常生活提供）

文、圖／男子的日常生活

好愛老屋，因為空間裡藏著無限的斑駁痕跡，是多年歲月美麗留下的，多麼獨一無二。

一直以來，老屋改造都讓各界商業人士躍躍欲試，透過修復改造成民宿、書店、咖啡館、餐館等場域，有的成了新的氣象過後，舊時光的氣息也跟著消失了，多麼令人惋惜；有的則是風華再現，讓人像是走入了時光旅行，位於高雄的書店喫茶　一二三亭就是這麼一個讓人細細品味的老地方 。

▲▼書店喫茶一二三亭。（圖／男子的日常生活提供）

▲▼書店喫茶一二三亭。（圖／男子的日常生活提供）

▲▼書店喫茶一二三亭。（圖／男子的日常生活提供）

好久沒來高雄了，這次趁著工作決定多待一日，在城裡走走，距離駁二特區不遠的書店喫茶　一二三亭，則是此次意外收穫的地方。

▲▼書店喫茶一二三亭。（圖／男子的日常生活提供）

▲▼書店喫茶一二三亭。（圖／男子的日常生活提供）

▲▼書店喫茶一二三亭。（圖／男子的日常生活提供）

「一二三亭，是一家最早可追朔至1914年的日本料亭。 經歷戰前的繁華，躲過美軍的轟炸；從20世紀初的高級料亭，到今天的喫茶店。這是一座跨越百年，看盡高雄繁華起落的日治、戰後建築混合體。」書店喫茶　一二三亭官方平台這樣介紹著。

▲▼書店喫茶一二三亭。（圖／男子的日常生活提供）

▲▼書店喫茶一二三亭。（圖／男子的日常生活提供）

▲▼書店喫茶一二三亭。（圖／男子的日常生活提供）

穿過一樓字號簾走上二樓，再打開笑門底下的懷舊木門，層層通道後的書店喫茶　一二三亭，有排列整齊的木桌椅、一整面古文舊書、文創小物期刊等， 百年的老屋裡，有著一股幽靜書香氣息，讓人得以暫時忘卻屋外的喧囂。

▲▼書店喫茶一二三亭。（圖／男子的日常生活提供）

▲▼書店喫茶一二三亭。（圖／男子的日常生活提供）

書店喫茶　一二三亭除了提供咖啡（義式、手沖、冰滴）與非咖啡因（果汁、奶茶）等飲品外，還有幾款全天候供應的招牌甜食與鹹食餐點可選。

紅酒燉牛肉＄250｜飯、泡麵或烏龍麵 主食三選一

碗裡放了5－6塊燉得軟嫩的牛肉塊，味道也好香，一旁附上沙拉與胡麻豆腐，整體相當清爽。

▲▼書店喫茶一二三亭。（圖／男子的日常生活提供）

黑咖哩雞肉＄250｜

濃郁咖哩醬汁底下是Q滑的烏龍麵，再咬上一口鮮嫩雞肉，是老屋裡的簡單美味。

▲▼書店喫茶一二三亭。（圖／男子的日常生活提供）

點餐＋＄80的蜂蜜檸檬汁與咖啡歐蕾，是酸酸甜甜與咖啡奶香滋味，以加價搭配套餐算是表現適中。

▲▼書店喫茶一二三亭。（圖／男子的日常生活提供）

書店喫茶　一二三亭

地址：高雄市鼓山區鼓元街4號2樓
營業時間一～日：10：00～18：00

文章提供by男子的日常生活
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關鍵字： 書店喫茶一二三亭 男子的日常生活 達人美食 美食情報 高雄美食 鼓山美食

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