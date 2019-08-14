點評：酸辣豆腐＋花生！配啤酒超棒

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

清水美食小吃推薦。台中清水不是只有阿財米糕和王塔米糕可以吃而已，其實有很多店家手作麵食類的小店也是值得一吃。老士官擀麵是在清水國小旁，士官長桿麵則是位在清水港區藝術園區附近，這兩家都是在地好吃的麵店，名字很類似但地點不一樣喔～千萬別跑錯家了！

老士官擀麵位在台中清水國小旁，這天我們逛完國小、日式宿舍群之後，其實快到中午可以吃午餐了，但因為怕正餐時段人太多，所以先經過順道菓子店喝茶吃冰，一點的時候再走過來吃麵。

沒有menu寫單，是直接告訴在前面煮麵的人。

員工很多，但是也都很忙碌，不只要做餐，還要現擀麵條。

餛飩、水餃也是自家包的

雖然一點多了，用餐的人潮還是特別的多，好不容易有個兩人座的小位子就要偷笑了。

很多都想吃，但因為剛吃完冰和甜點，其實也不會太餓，結果點完發現怎麼幾乎都是麵食，忘了搭配一下菜色了。

小碗擀麵＄40

店家自己做的麵條淋上蒜泥、油蔥酥，再依自己喜好加點桌上的辣椒醬。

拌一拌就很好吃，看似簡單但其實麵條Q度、醬料的搭配很是重要。吃了這麵條之後，終於知道大家為何會一再回訪，而且願意花40元吃這看起來沒有特別之處的麵條。

抄手＄30

平常對抄手的印象就是會有紅通通的辣油，但老士官的確很樸素，底下鋪墊些清脆的豆芽，上面拌點豆瓣醬汁類的醬料，撒上蔥花。

看起來也是很簡單，但也是很好吃，這真的是太神奇了！！

水餃＄50

上完餐點發現，糟糕可能會吃太飽，因為都是很有飽足感的麵食，而且老士官的餐點看起來都白白的很樸素，整體畫面看起來還好可是卻有種魔力覺得好吃，而且價格不貴可以再訪。

水餃餡料飽滿，不用沾醬就已有味道

酸辣豆腐＄30

點餐時看每一桌幾乎都有一盤這個，但對比菜單上的項目卻不知道是哪一道，好在店員雖忙但還是很客氣又熱情的告知我是酸辣豆腐。

軟嫩的豆腐配上很多脆口不油膩的鹹花生，拌上辣椒、黑醋之類的，整個酸辣脆口好好吃!!難怪幾乎每桌都有一盤，大推薦必點! 用餐時聽到很多人要點豬肝湯，但都賣完了，似乎也是店內人氣餐點，有機會也記得點一下喔～

老士官擀麵

地址：台中市清水區鎮南街81之12號

電話：04-26238730

營業時間：每周一公休

8:00~13:30

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