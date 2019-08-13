老K跟美姬是一對熱愛美食的兄妹，會在這裏跟大家分..

點評：大家都愛豬油拌飯！！

文、圖／老K

星期六晚上跟美姬跑來微風南京這裡的宜得利買東西，就先到附近看有什麼可以吃的，但星期六附近好多家店公休呀。

最後看到這家風食堂就走進去了，好久沒吃魯肉飯了，看來是緣份XD

賣的東西還真不少呢，進來前打定要吃魯肉飯的老K，看到了招牌古早飯很好奇，問了一下原來是豬油拌飯啦，魯肉飯容易吃，但豬油拌飯比較少見，立馬變心XD

上菜啦

餛飩麵（60元）

美姬她點的餛飩麵，很大一碗，麵條是意麵，味道還不錯，餛飩也不錯，算是中上的水準。

招牌古早飯（30元）

小碗的招牌古早飯上面有一塊不小塊的白切肉，還蠻便宜的。

白切肉還蠻好吃的，軟嫩還保有肉汁。

豬油加醬油拌一拌真的很香呀，他們家的白飯硬了一點有點可惜，不過很久沒吃到豬油拌飯，吃到還是很開心。

綜合湯（50元）

老K點的綜合湯，有餛飩、福州丸跟貢丸三種。

綜合湯

一次吃到三種是不錯，但雖然都不算差，但就沒特別強的XD

油豆腐（30元）

有咬勁的油豆腐。

K的小叮嚀：風食堂在這附近來說，算是蠻便宜的，味道也有一定的水準，很適合不想花太多錢吃飽的人，如果下次來這裡逛街想省錢吃飯的話，不妨來這裡吧。

風食堂

地址：台北市松山區敦化北路120巷7弄15號

電話：02-8712-9709

營業時間：11:00~20:30（星期日公休）

老K

接力吃下去吧 老K！

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