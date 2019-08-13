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藏在巷弄中！新竹日系「階段甜點」　品嚐海鹽焦糖巧克力戚風蛋糕

食癮，拾影 食癮，拾影

穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市..

點評：餓了><
ETtoday餓勢力

▲▼階段甜點。（圖／食癮，拾影提供）

文、圖／食癮，拾影

與愛的人一起共築夢想、一起分享成果，即便過程曾經辛苦、曾經挫折，卻也是一件讓人想啊想，也能甜甜笑著的事。那日頂著炎熱陽光，與好友從城隍廟一路穿梭進小巷，隨著在地圖來到路線終點，遇見藏匿在散發著古早味的老巷裡，名為「階段甜點」的小店。

▲▼階段甜點。（圖／食癮，拾影提供）

階段甜點，小而可愛的門面，成為整條長安街上最清新的一隅，保留磨石子地與兩側牆壁上的磁磚，像是在日系文青之間，藏了一點老台灣味。這樣的店面風格，雖時常見到，但我卻特別喜歡招牌上帶有舞動姿態的題字，階段甜點，似乎擁有特別生動、活潑、善解人意的個性。

▲▼階段甜點。（圖／食癮，拾影提供）

▲一推開門所見到的畫面，像是與門外的階段LOGO呼應。

▲▼階段甜點。（圖／食癮，拾影提供）

聽朋友娓娓道來，才知道原來階段甜點是由一對母女經營著，同樣喜愛甜點，再憑藉這份喜愛，與親愛的家人並肩，一起追逐夢想，那是一件多麽幸福的事呢。這也讓我念起與母親（可以叫她黛咪）一同經營著《食癮，拾影》的心情，像是工作夥伴、是朋友、也是家人，這樣的角色與情緒轉化，也讓家中氣氛常常變得更歡樂。

▲▼階段甜點。（圖／食癮，拾影提供）

▲▼階段甜點。（圖／食癮，拾影提供）

▲▼階段甜點。（圖／食癮，拾影提供）

▲▼階段甜點。（圖／食癮，拾影提供）

▲▼階段甜點。（圖／食癮，拾影提供）

▲從階梯上看往一樓的視角

仔細觀察，兩層樓的空間裡有許多美麗的成分。窗邊的南瓜、刻意擺放的竹籃與花草、散落的書籍、蠟燭和餐具，像是展示一樣的存在於階段甜點之中，想必這些都是母女兩人的巧思，不同元素與物品的結合之下，碰撞出屬於店裡的樸實色澤，配合著窗外的陽光，格外溫柔。

▲▼階段甜點。（圖／食癮，拾影提供）

▲▼階段甜點。（圖／食癮，拾影提供）

▲▼階段甜點。（圖／食癮，拾影提供）

▲綜合季節水果氣泡、海鹽焦糖巧克力戚風、無花果栗子泥蜂蜜戚風

輕輕柔柔，像是一陣帶著花香、優雅的風，是對於階段甜點的味蕾印象。每一份戚風蛋糕皆是甜的恰到好處，並且以柔軟的質地，穩穩地散發香甜，當天兩份戚風蛋糕，都有自身最迷人而無可取代之處，比如巧克力戚風上的焦糖與鮮奶油、舖滿無花果戚風的栗子泥，再配著以季節水果（百香、蘋果⋯）製成的氣泡飲，一陣愜意滋味，正好撫去方才步行日曬下，流出的汗水疲憊。

階段甜點

地址：新竹市北區長安街89號
電話：035278869
營業時間：10：00－18：00（不定休，以粉專公告為主）

食癮，拾影
穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市裡、巷弄中、家門旁的秘密美食，熱愛探索擁有故事的角落。
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關鍵字： 階段甜點 食癮，拾影 達人美食 美食情報 新竹美食 新竹甜點店

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