不斷更新／利奇馬颱風逼近！漂浮氣球暫時取下　全台景點休園懶人包

▲9號颱風利奇馬（Lekima）颱風眼超清晰。（圖／翻攝自NASA）

記者蔡玟君／綜合報導

利奇馬颱風來襲，且持續增強，中央氣象局已於今(8)日上午8時30分發佈陸警。為了旅客安全，全台多處景點已提前預警性宣告關閉。《ETtoday旅遊雲》整理出全台景點休園最新動態，提醒民眾出發前事前做好功課，避免白跑一遭。

▲台北信義區《蓋亞》。（圖／記者彭懷玉攝）

台北市

為躲避中颱利奇馬來襲，近來台北最夯的必拍亮點「蓋亞」已於7日先行取下，等到颱風離開後，會再回歸信義區香堤大道，想拍漂浮地球的民眾請先暫緩前往，以免撲空。

▲十分瀑布。（圖／新北市府觀旅局提供）

新北市

十分瀑布公園明日8月8日起停止入園，未來待颱風警報解除後，視園區復原情形再行公布開園日期。

新北市政府觀光旅遊局提醒民眾請勿前往颱風警戒地區遊玩；尤其山區含烏來風景區、海邊，以及碧潭恐因大雨造成水位暴漲，颱風期間切勿前往。8月8日至8月10日期間烏來、深澳、淡蘭古道等小旅行停止辦理。另外，碧潭水上腳踏車船家也將水上腳踏車吊上岸，8月8日起配合停班課訊息或現場風雨狀況暫停營運。

福隆沙雕

福隆國際沙雕藝術季即日起至8月9日暫停開放，官方已於8月7日上午9時開始緊急撤離大型背板、木棧道及夜間沙雕燈具等設施，且配合中央氣象局發布的海上及陸上颱風警報，將於8月7日下午5點30分至8月9日暫停開放福隆沙雕、沙灘、海邊區域及停止週邊各項活動。

龍洞灣海洋公園：8／8及8／9皆休園。

龍洞四季灣：8／8及8／9皆休園且不提供住宿。

鹽寮海濱公園（藍灣海濱休憩園區）：8／8上午正常開放，下午休園。

龍門露營區：8／8目前正常營業。

福隆海水浴場：海上警報若發布即休園。

嘉義

阿里山

林務局呼籲颱風來襲期間，民眾應儘量避免從事山域活動，至於已在山上活動的民眾請儘速下山，為保障遊客安全，在中央氣象局發佈陸上颱風警報後，林務局所轄之國家森林遊樂區、平地森林園區、自然教育中心、生態教育館與林業文化園區，將依氣象情資與場域現況實施休園，阿里山林業鐵路主支線也將停駛。

▲宜蘭太平山。（圖／太平山國家森林遊樂區提供）

宜蘭

太平山森林遊樂區位屬山區，林務局羅東林管處為顧及遊客安全，7日下午公告，園區從8日上午9點起便不提供遊客入園，當日蹦蹦車僅行駛7：30及8：30兩班次，整個遊樂區將從8日中午12點起預警性休園，原預訂住宿遊樂區內的遊客，將全額退還所繳訂金。

龜山島：8／8～8／10封島3天。

外澳服務區：8／8目前正常營業。