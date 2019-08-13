Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：吃喝玩樂一次滿足耶～～

文、圖／滿分的旅遊札記

走跳花蓮新城鄉～旅人必停：佳興冰果室。佳興冰果室以新鮮的檸檬汁聞名，來訪佳興冰果室，店門口總是大排長龍。花蓮暑夏炎熱，來一杯沁涼的檸檬汁最對味啦，佳興冰果室的什錦炒麵和滷味也是必點美食呀，來花蓮新城鄉的朋友們，走過路過可別錯過。另外，還可順遊新城照相片館和練書曲書店。

花蓮新城鄉就位於花蓮的北部，不過旅行花蓮總是往南跑，很容易就路過了，這次朋友推薦我們一定要來佳興冰果室，滿分一直都知道佳興冰果室非常有名，但卻都還沒有機會來這裡走走，這次和Kevin北上回程時，特別來這用餐。

佳興冰果室隱身在一條不起眼的平房街道上，老舊復古的招牌，也能感覺得出歲月的痕跡，佳興冰果室距今已經超過60年的時間了，而流傳不息的，就是佳興好喝的檸檬汁和剉冰。

佳興冰果室的檸檬汁有瓶裝，也有杯裝，檸檬汁的價格大約落在＄40～＄110元，佳興冰果室的檸檬汁酸甜適中好好喝。天氣炎熱，大口飲入真的是透心涼呀，滿分和Kevin都還蠻喜歡的！

佳興冰果室入口還有古錐的插畫，上面寫著：酸酸甜甜幸福滋味，剛好也是滿分當下的心情寫照呢。

佳興冰果室可不是只有賣檸檬汁，同時也是一間超人氣的美食餐廳，走進佳興冰果室餐廳，真的是嚇死人，已過了用餐時間，餐廳還是一位難求，滿分只能說，想吃美食，也只能耐心候位啦～

佳興冰果室的用餐空間非常寬敞，感覺像是把自家住宅整個開放打通，而綠色窗框的設計，保留了古厝的味道。

佳興冰果室|菜單Menu

佳興冰果室提供的餐點相當豐富，炒飯、炒麵、滷味、肉捲、熱炒通通都有，價格還算親民，熱炒也有大小份可以選擇，朋友們找到位子，畫單後再到櫃台結帳即可。

佳興冰果室的餐具和將醬也都採自行取用。

肉絲蛋炒飯＄60

佳興冰果室雖說人潮較多，但出餐也很快，肉絲蛋炒飯好吃，炒的很香，肉絲也多，一份炒飯$60元，滿分覺得很划算。

什錦炒麵＄80

佳興冰果室的什錦炒麵是招牌必點，幾乎來佳興冰果室的朋友都會點這道，超大一碗的什錦炒麵，麵多料多海鮮多，重點是～炒麵的味道很香，醬汁也很搭，難怪很多饕客，都指定來佳興冰果室吃炒麵啦。

滷味拼盤＄50

佳興冰果室的滷味給料也好大方呀，滷蛋、豆干、海帶、豬頭皮一盤只要50元，當然若多人來訪，也可以選擇大份的唷。

手工肉捲＄50

Kevin最愛吃這種古老味的肉捲啦，肉捲外皮酥脆，內餡肉塊札實，再沾油糕和香菜，簡單就很好吃了呢。

滿分和Kevin當天在佳興冰果室吃的超級飽，咱們兩人也都很推佳興冰果室的什錦炒麵，聽說其他熱炒也都不錯吃，有機會滿分也想試試啦。

同場加映|新城照相館

佳興冰果室旁邊還有一間新城照相館，據說這間照相館也是一座百年老屋，懷舊的老房子被保存下來，也能走進參觀。館內陳列著舊時的相機和一張張黑白色相片，貪玩的滿分，當天也拿了打卡版來合影一張，滿分覺得新城照相館裡也充滿了故事與話題，朋友們來佳興冰果室用餐，也可順遊參訪嘿！

同場加映|練習曲書店

距離佳興冰果室不遠處還有一間練習曲書店，這間練習曲的外觀佈景也設計的好美，入口處也有像冰果室前的特色插畫呢。

好奇的滿分走進練習曲書店裡取景美拍，練書曲書店裡有個令人感動的小故事，練書曲書店裡的書，免費借閱不收費，若是外地來訪的人，也可以借書回去看，看完之後，再把書藉寄回來即可唷。

聽說練書曲的成立是為了鼓勵在地幼童閱讀，卻沒想到帶來熱烈回響，明明是免費借書，練習曲書店裡的書藉卻愈借愈多回來，來到這裡，可以閱讀，也可以喝咖啡，練習曲書店同時也是一處文青的圖書咖啡館，館內也有販售不少唯美的文創藝術品，而所獲得的收益都將會用來資助這裡的孩童，滿分覺得練書曲書店真的很有創立的意義與價值，朋友們來到花蓮新城，也很值得來訪一遊唷。

佳興冰果室



地址：花蓮縣新城鄉博愛路22號

營業時間：8:00 ～ 17:00 （每週三公休）

服務電話：03 861 1888



練書曲書店



地址：花蓮縣新城鄉新城村信義路252號

營業時間：9:00 ～ 21:00

服務電話：0929102286

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

部落格、粉絲專頁、Instagram