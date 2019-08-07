ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

美福米香餐廳聯手新加坡航空　在商務艙吃得到道地台菜

ETtoday餓勢力

▲美福米香餐廳聯手新加坡航空　在商務艙吃得到道地台菜。（圖／美福大飯店提供)
▲台北美福米香餐廳X新加坡航空機上餐_秋季套餐。(圖／美福大飯店提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

台北美福大飯店的米香台菜餐廳連續兩年獲得米其林餐盤推薦的肯定後，首度與新加坡航空攜手打造機上餐點。從今年秋天起，台北飛往新加坡的商務艙上將提供「食全味美」的台菜新選擇，米香餐廳主廚陳永華將多道米香的熱門菜色納入機上菜單之中。

此次依照季節更迭設計的的四季套餐，米香主廚陳永華將多道米香的熱門菜色納入機上菜單之中，有鑑於機上餐點需經歷冷凍及覆熱的挑戰，陳永華覺得食材是重點，因此特別挑選合適的當令食材，再與空廚團隊來往溝通，最後推出台味套餐。


▲台北美福米香餐廳X新加坡航空機上餐_冬季套餐。

率先登場的「秋季機上餐」，主菜選擇台菜經典菜色─家鄉三杯雞腿，配上養生的紅藜麥飯以及特選大甲芋頭製成的芋丸；開胃小菜獻上由紫蘇梅醃製而成的涼拌小黃瓜，而冷盤前菜則呈上台式三味拼，提供煙燻櫻桃鴨、五味九孔鮑及青郁韭菜捲，甜點則是米香備受好評的冰糖銀耳百合湯。

冬季機上餐的開味小菜選擇冬季盛產的結頭菜搭配主廚特調的醬汁醃製而成，冷盤前菜則獻上生煎干貝以及松阪豬肉時蔬捲，再淋上酸甜的百香果醬汁；主菜以傳統的烹調方式推出五柳鮮魚燴蹄筋，搭配鹹香的烏魚子炒飯，最後以甜而不膩的桂花白果蜜芋頭畫上滿足的句點。

▲美福米香餐廳聯手新加坡航空　在商務艙吃得到道地台菜。（圖／美福大飯店提供)
▲台北美福米香餐廳X新加坡航空機上餐_春季套餐。

▲美福米香餐廳聯手新加坡航空　在商務艙吃得到道地台菜。（圖／美福大飯店提供)
▲台北美福米香餐廳X新加坡航空機上餐_夏季套餐。

春季機上餐以主廚秘製牛小排搭配季節時蔬和養生紫米飯作為主菜，而冷盤前菜則將年節必備的烏魚子捲、手工製作的紅糟雞捲以及新鮮汆燙的鳳尾蝦盡納盤中，甜點是黑糖鮮奶酪。夏季機上餐為蔭瓜蛋黃肉搭配在地的地瓜飯，開胃小菜則是涼拌川耳，再將滷製多時的蒜蓉滷牛腱、海味十足的軟絲捲以及台灣宴席菜不可缺少的涼拌蜇頭組成超台的冷盤前菜，最後來上一碗酸甜冰涼的檸檬海燕窩。

關鍵字： 美食情報 美福大飯店 米香 新加坡航空

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

正妹老師緊身衣秀「前凸後翹」　好身材網暴動：想重讀...

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

摩鐵14年房務淚：床上黃黑紅都看過

三田製麵所一口氣收掉全台4家店

夢幻地球降臨台北這個時間最好拍！

台中巷弄日式料理　雞翅塞滿滿魚卵

八爪椅發明者竟是台灣的「她」

新航商務艙吃得到米香道地台菜

這10萬也偷！摩鐵前3名熱門失竊物

三重「瀑布滑草場」8/10啟用免費玩

炸排骨嫩又入味！中壢老字號便當店

超唯美！南投森林「玻璃屋餐廳」

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

新航商務艙吃得到米香道地台菜

樂軒和牛割烹進駐台北晶華B3

「消失的書店」和平青鳥延長壽命

牛排賣65元　屏東街上超神價格

麻辣鍋差85kg主廚n公斤換n片牛肉

宜蘭童玩節8/8正常開園

No幸福肥！4經典巧克力吃不胖秘訣曝

再飛3年！華山青鳥書店確定續約

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366