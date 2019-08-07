美福米香餐廳聯手新加坡航空　在商務艙吃得到道地台菜



▲台北美福米香餐廳X新加坡航空機上餐_秋季套餐。(圖／美福大飯店提供，以下同)



記者黃士原／台北報導

台北美福大飯店的米香台菜餐廳連續兩年獲得米其林餐盤推薦的肯定後，首度與新加坡航空攜手打造機上餐點。從今年秋天起，台北飛往新加坡的商務艙上將提供「食全味美」的台菜新選擇，米香餐廳主廚陳永華將多道米香的熱門菜色納入機上菜單之中。

此次依照季節更迭設計的的四季套餐，米香主廚陳永華將多道米香的熱門菜色納入機上菜單之中，有鑑於機上餐點需經歷冷凍及覆熱的挑戰，陳永華覺得食材是重點，因此特別挑選合適的當令食材，再與空廚團隊來往溝通，最後推出台味套餐。





▲台北美福米香餐廳X新加坡航空機上餐_冬季套餐。

率先登場的「秋季機上餐」，主菜選擇台菜經典菜色─家鄉三杯雞腿，配上養生的紅藜麥飯以及特選大甲芋頭製成的芋丸；開胃小菜獻上由紫蘇梅醃製而成的涼拌小黃瓜，而冷盤前菜則呈上台式三味拼，提供煙燻櫻桃鴨、五味九孔鮑及青郁韭菜捲，甜點則是米香備受好評的冰糖銀耳百合湯。

冬季機上餐的開味小菜選擇冬季盛產的結頭菜搭配主廚特調的醬汁醃製而成，冷盤前菜則獻上生煎干貝以及松阪豬肉時蔬捲，再淋上酸甜的百香果醬汁；主菜以傳統的烹調方式推出五柳鮮魚燴蹄筋，搭配鹹香的烏魚子炒飯，最後以甜而不膩的桂花白果蜜芋頭畫上滿足的句點。





▲台北美福米香餐廳X新加坡航空機上餐_春季套餐。





▲台北美福米香餐廳X新加坡航空機上餐_夏季套餐。



春季機上餐以主廚秘製牛小排搭配季節時蔬和養生紫米飯作為主菜，而冷盤前菜則將年節必備的烏魚子捲、手工製作的紅糟雞捲以及新鮮汆燙的鳳尾蝦盡納盤中，甜點是黑糖鮮奶酪。夏季機上餐為蔭瓜蛋黃肉搭配在地的地瓜飯，開胃小菜則是涼拌川耳，再將滷製多時的蒜蓉滷牛腱、海味十足的軟絲捲以及台灣宴席菜不可缺少的涼拌蜇頭組成超台的冷盤前菜，最後來上一碗酸甜冰涼的檸檬海燕窩。