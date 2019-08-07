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「英仙座流星雨」極大期8/13登場！肉眼可看、每小時最多110顆

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▲▼英仙座流星雨。（圖／達志影像／美聯社）

▲英仙座流星雨為年度三大流星雨。（圖／達志影像／美聯社）

記者彭懷玉／綜合報導

年度三大「英仙座流星雨」極大期在8月13日前後，每小時最高可達110顆左右！台北天文館表示，今年預測本地最佳觀賞時間為8月13日晚間，前後幾天也都有機會見到不少流星。

台北天文館說，受到接近滿月的月光影響，凌晨2點後至天亮前才是觀賞這次流星雨的黃金時刻。民眾可以選擇光害少、視野開闊，最好是遠離都市的山區，盡量背向月光方向，用肉眼就能欣賞到絢爛的流星雨。

▲英仙座流星雨。（圖／台北天文館提供）

▲台北天文館和福壽山農場合作，架設高畫質暗空攝影機進行流星雨直播。（圖／台北天文館提供）

「英仙座流星雨」每年7月20日至8月20日左右出現，台北天文館這次特別與觀星條件極佳，被休閒族視為秘境的福壽山農場合作，架設高畫質暗空攝影機進行直播，將梨山地區無光害的清澈星空透過網路與民眾共享，讓北部的民眾在家也能一覽流星雨乍現的盛況，不受天候因素影響。

南瀛天文館則預測，英仙座流星雨今年極大期預計發生於8月13日台灣時間下午3點，由於當晚為農曆十三，接近滿月，月光將會影響流星觀測，建議想看流星的朋友，可利用月沒後約凌晨三點半到日出前這段時間，或是到山上光害較低的地方來進行觀測。

▲英仙座流星雨。（圖／臺南市南瀛科學教育館提供）

▲南瀛天文館則預測，英仙座流星雨極大期預計發生於8月13日下午3點。（圖／南瀛科學教育館提供）

屏東縣天文協會理事黃耀寬表示，英仙座流星雨活躍期是7/13-8/26，其極大期在8/12-8/13晚間，每小時上看150顆流星；寶瓶座流星雨活躍期是7/21-8/23，極大期在7/28-7/29晚間，每小時上看60顆流星，值得整晚守候。

關鍵字： 流星雨 英仙座流星雨

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