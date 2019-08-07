利奇馬颱風來襲　太平山遊樂區8日中午12時起預警休園

▲▼利奇馬颱風來襲，太平山遊樂區8/8中午12時起預警性休園。（圖／羅東林管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

羅東林管處依據中央氣象局於7日利奇馬颱風預測路徑，可能從台灣東北部近海通過，北部及宜花要留意強風豪雨，所轄太平山國家森林遊樂區因位屬山區且路途較長，為顧及遊客安全，自8月8日(星期四)中午12點起預警性休園。

羅東林管處表示，太平山國家森林遊樂區8月8日上午9點起不提供遊客入園，當日蹦蹦車僅行駛7:30及8:30兩班次，原預定住宿遊樂區內之遊客，將全額退還所繳定金。

相關太平山封閉及開放訊息可於台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw)、羅東林區管理處網

(http://luodong.forest.gov.tw/)、太平山官網(http://tps.forest.gov.tw)、太平山

官方粉絲團(http://www.facebook.com/tps100.forest/)查詢。

羅東林區管理處提醒民眾隨時注意颱風資訊，為了安全，近日請民眾勿前往山區進行遊憩活動。

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