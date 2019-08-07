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避免地球毀滅！必拍打卡點「漂浮地球」躲颱風先行取下

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▲台北信義區《蓋亞》。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北信義區《蓋亞》。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

為躲避中颱利奇馬來襲，近來台北最夯的必拍亮點「蓋亞」已於今（7）日先行取下，等到颱風離開後，會再回歸信義區香堤大道，想拍漂浮地球的民眾請先暫緩前往，以免撲空！

▲台北信義區《蓋亞》。（圖／記者彭懷玉攝）

▲為因應颱風將至，新光三越台北信義新天地粉專已宣布會先行取下《蓋亞》。

一波三折，第9號颱風利奇馬今（7日）上午8時增強為中度颱風，但由於龜步前進，可能延至下午17:30才會發布海上颱風警報，為因應颱風將至，新光三越台北信義新天地官方粉專已宣布會先行取下，民眾可別白跑一趟。

這顆漂浮地球由英國藝術家創作的「蓋亞 Gaia」打造，是為了紀念人類登月50週年以及Discovery創立25週年而生。直徑約7米，地球上面的影像更是經過美國太空總署NASA的授權，約是實際地球的180萬分之一，除了拍照之外，還能從另一個角度了解地球的樣貌。

▲台北信義區《蓋亞》。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「蓋亞」經歷了香港、新竹等地的巡迴展出，這次來到了台北信義商圈。

「蓋亞」經歷了香港、新竹等地的巡迴展出，這次來到了台北信義商圈，走在A9與A11間的香堤大道上，抬頭就能看到這顆大地球；藏身在水泥叢林中，視覺上非常有震撼感，也引來民眾特地前來拍照打卡。

蓋亞地球
地址：台北市信義區松高路（信義新光三越香堤大道）
活動日期：7月22日至8月18日

關鍵字： 台北市旅遊 蓋亞 信義區 飄浮地球 利奇馬颱風

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