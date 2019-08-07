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對台灣溫泉驚艷！　日本學者：台灣的溫泉能讓人變年輕

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▲日本溫泉科學家大河內正一（右6）帶領研究團隊，來台進行環島溫泉區水質檢測。（圖／泰雅渡假村提供）

▲日本溫泉科學家大河內正一（右6）帶領研究團隊，來台進行環島溫泉區水質檢測。（圖／中華民國溫泉觀光協會提供）

記者白珈陽／南投報導

台灣溫泉聞名亞洲，日本溫泉科學家法政大學名譽教授大河內正一，日前帶領4位溫泉研究學者來台，進行環島溫泉區水質檢測，最後日本研究團隊總結，台灣溫泉水質普遍是「還原系」，抗氧化能力優良、ORP值勝過日本，比起日本、歐洲溫泉較為新鮮優質，對台灣溫泉讚不絕口，「是可以讓人變年輕的溫泉」。

大河內正一帶領法政大學生命科學教授安東尼．常重、中村徹、助理大波英幸，及日本溫泉達人木村和男所組成的研究團隊，於7月31日至8月6日對全台21處溫泉區進行檢測，取水點52處，檢測ORP（溫泉氧化還原電位）、酸鹼度（PH值）及溫度，研究團隊指出，溫泉水質好壞重要指標在ORP值，台灣溫泉的水質新鮮，普遍屬於「還原系」，抗氧能力強。

大河內正一說，台灣溫泉ORP勝過日本，水質優良，而台灣溫泉大部分採溢流方式，相較日本溫泉的內循環過濾、加藥，台灣的溫泉讓人感覺比較優質新鮮，「是可以讓人變年輕的溫泉」。

此外，大河內正一表示，日本溫泉區放眼望去大部份是老人家，不像台灣可見攜家帶眷的親子旅遊，且每個溫泉區範圍雖然不大，但都能呈現多樣豐富的文化、特色及美食，學者們也認為台灣溫泉區都位處好山好水，加上好吃的美食及濃濃的人情味，實在讓人難以忘懷。

溫泉觀光協會總會長李吉田表示，台灣的泡湯文化大部份是學習自日本而來。目前台灣泡湯是旅遊休閒的一部分．但對於健康理療的研究則落後日本、歐洲非常多。

他提到，目前台灣相關法令限，不得制對溫泉有療效之宣傳，使得溫泉產業發展受阻，這次日本溫泉研究團隊對台灣溫泉水質的肯定，將是台灣日後溫泉發展的重要依據，進而推向國際，讓更多的國際觀光客到台灣來泡好湯。

▲溫泉觀光協會總會長李吉田（左2），熱情招待日本溫泉科學研究團隊，讓他們感受濃厚台灣人情味。

▲溫泉觀光協會總會長李吉田（左2），熱情招待日本溫泉科學研究團隊，讓他們感受濃厚台灣人情味。

關鍵字： 溫泉

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