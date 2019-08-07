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2天限定「美人魚遊進海科館」！自由潛水結合表演首次展出

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▲海科館美人魚表演。（圖／海科館提供）

▲海科館人魚展演剩下10、17日兩天下午舉辦。（圖／海科館提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

美人魚不再只是童話故事裡的角色，而是活生生在你面前表演！國立海洋科技博物館舉辦「人魚藝術展演」，館方首度邀請「台灣人魚藝術學院」成員參與演出，以時下正夯的「自由潛水」融入表演藝術，想看真實世界的美人魚出沒的民眾，僅剩下10、17日兩天。

▲海科館美人魚表演。（圖／海科館提供）

▲「人魚藝術展演」首度邀請「台灣人魚藝術學院」成員來海科館進行水中表演。

海科館產學交流組主任施彤煒說明，「人魚藝術展演」首度邀請「台灣人魚藝術學院」成員來海科館進行水中表演，此為一群熱愛海洋、常參與淨灘及淨海活動的自由潛水教練及學員們組成的團隊，將於8月10、17日下午2點及4點，在海科館主題館兒童廳旁「機械魚池」舉行，人魚藝術展演結合自由潛水及表演藝術，行成優美而吸睛的表演。

▲海科館原民5日限定優惠 。（圖／海科館提供）

▲7月1日至8月31日，海科館開放式典藏庫房將於每週六下午2點至5點提供免費參觀，內有全國唯一公開展示的巨口鯊標本及達悟族拼板舟影等。

海科館表示，藉由水下單蹼及身體律動，展開「人魚運動」，這是一項難度頗高的水域運動項目，而「自由潛水」簡單的說就是不使用空氣瓶，憋一口氣進入水中潛水的活動，裝備只有面鏡、配重、潛水衣及一雙修長的蛙鞋，民眾可以經由這表演更了解相關海洋教育及安全知識。

▲基隆海科館。（圖／記者林敬旻攝）

▲基隆海科館。（圖／記者林敬旻攝）

海科館說明，暑假期間（7月1日至8月31日），海科館開放式典藏庫房將於每週六下午2點至5點提供免費參觀，內有全國唯一公開展示的巨口鯊標本及達悟族拼板舟影等。

國立海洋科技博物館
地址：基隆市中正區北寧路367號

人魚藝術展演
活動日期 : 8/10(六)、8/17(六)
活動時間 :14:00~14:30、16:00~16:30 每日兩場次
活動地點 : 主題館1F兒童廳旁的「機械魚池」

關鍵字： 海科館 基隆旅遊 美人魚 國立海洋科技博物館 人魚藝術展演

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