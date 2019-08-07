浮潛和尼莫共游、超夯水上運動！今夏「玩水活動和地點」

▲旅遊平台整理三大夏季玩水必推活動。（圖／KLOOK提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

夏天過一半了，還沒有好好玩水清涼一下嗎？旅遊平台整理出3大夏季玩水活動，包含潛進海島與尼莫共游、超狂水上運動，還有適合親子的海生館與水上樂園，讓蔚藍的海水和歡樂氣氛嗨翻整個夏天。

提到跳島、浮潛的亞洲國家，不得不提到日本沖繩。從台灣到沖繩搭飛機免兩小時，這裡不僅適合親子同樂，更是潛水者海底冒險的天堂。擁有150個島嶼的沖繩，旅客可以嘗試浮潛、在清澈透明的海水裡與海龜、鯨鯊共游。在專業教練的指導下，潛水者可以飽覽海底繽紛的珊瑚礁和形形色色的魚群。

▲從台灣到沖繩搭飛機免兩小時，這裡不僅適合親子同樂，更是潛水者海底冒險的天堂。（圖／泰國劉德華提供）

如果不想大費周章飛到海外，台灣的澎湖和小琉球也是近距離的選擇。小琉球花瓶岩是浮潛的著名地標，不僅可見到活潑可愛的魚群和美麗珊瑚，夠幸運的話，還能見到小琉球當地可愛的綠蠵龜，感受海底世界的熱鬧繽紛。澎湖海底郵筒浮潛體驗可以從海底寄出明信片，在魚群與大海的祝福下，將防水明信片投入海底郵箱，寄到世界另一個角落。

▲澎湖海底郵筒。（圖／澎湖縣政府提供）

塞班島藍洞是世界第二大的潛水聖地，塞班島是屬於美國的一座小島，是北馬里亞納群島中人口最多的島嶼。塞班島本身為珊瑚礁島，並擁有美麗的沙灘以及外圍清澈湛藍、一望無際的海水。在這裡可以體驗獨特的洞穴浮潛，在透藍的水中浮潛、游泳，還能觀賞熱帶魚、海龜、魔鬼魚等海洋生物。

▲塞班島藍洞是世界第二大的潛水聖地。

除了三大潛水勝地，熱愛戶外運動的朋友們，不妨試試近年最夯的水上運動，像是SUP、帆船操縱、水上飛人以及近期熱門的室內潛水！最近熱門的「潛立方旅館」有室內潛水，在專業教練帶領下，逐步適應水深及水壓，而且更與電影少年PI幕後團隊聯手合作，共同打造全球首創的室內沈船場景，適合初次潛水的新手。

▲最近熱門的「潛立方旅館」有室內潛水。（圖／潛立方旅館（潛水旅館）Divecube Hotel提供）

若全家大小想一起同樂的夏日玩水活動，首推海生館和水上樂園，新加坡聖淘沙S.E.A.海洋館擁有跨棲息地、超過10萬隻、800種以上不同海洋生物，可以漫步在海底隧道下，享受被海水包圍的驚奇感，當豹紋鯊、伊氏石斑魚、鯕鰍，以及巨型雙吻前口蝠鱝魚游過眼前，身心靈瞬間被療癒了。

▲沖繩的美麗海水族館被稱作「黑潮之海」的世界第三大水族箱。

另外，沖繩的美麗海水族館被稱作「黑潮之海」的世界第三大水族箱，透過超大型透明的壓克力板，可以欣賞魚群成群在面前恣意游泳、穿梭在巨大鯨鯊及魟魚中的震撼景色；世界體型最大魚類「鯨鯊」、名列次及保育類動物的鬼蝠魟。此外，還有一天兩次的鯨鯊餵食秀。在一旁的海洋博公園還能欣賞海牛跳舞般悠遊，模樣超可愛。