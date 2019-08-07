夏日約會提案！「八里沙雕、光雕」8/10同步開展免費看

▲「城市沙雕藝術裝置」自8月10日起在淡水河左岸展出。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

想看沙雕不一定要到福隆，「城市沙雕藝術裝置」自8月10日起在淡水河左岸展出！今年以「悠閒時光」為主題，從入口意象的「八里三寶」俏皮公仔，再搭配八里鐵塔，今年更將莫內《草地上的午餐》以沙雕的方式創作出虛擬實境。活動當晚八里光雕同步開展，將八里河岸沿線打造成水岸光廊。

▲▼主雕「莫內《草地上的午餐》」以沙雕的方式創作出虛擬實境，讓人們進入沙雕就彷彿置身名畫中。

八里城市沙雕展邁向第三年，今年以「悠閒時光」為主題，入口意象將「八里三寶」綠竹筍、桶柑、柚子設計為俏皮公仔，後方再搭配八里鐵塔，另外還有「把你變出來」、「八里之聲」、「誰是麻豆」、「淡水明眸」、「愛戀之月神」、「向大師致敬之《吻》」等14件藝術作品，其中，主雕「莫內《草地上的午餐》」以沙雕的方式創作出虛擬實境，讓人們進入沙雕就彷彿置身名畫中。

▲《愛戀之月神》。

除了小朋友玩沙區之外，現場設有互動區域，包含「誰是麻豆」、有如魔術般的「把你變出來」等，另外，以環保議題發想的創作「消失的冰原」，讓大家感受到地球暖化帶來的危機；「巨大沙畫」則配合潮汐，由大自然接手雕塑，共創沙畫新面貌，這2座沙雕將以快閃方式，預計在中秋節前後開展。

▲《淡水明眸》。

想要到八里看沙雕的民眾，不妨騎自行車沿觀海長堤悠遊，一邊欣賞海天一線和兩旁山巒景緻，若是在黃昏時前來，夕陽餘暉灑落八里水面的暮色，更有股說不出的感動！

▲八里沙雕今年共有14件作品。

此外，8月10日每晚6點半至10點在婚紗廣場、水興公、渡船頭老街及龍形碼頭河岸沿線同步開展「八里光雕」，以流星燈、小碎燈、造型燈片、投光燈等素材架構出帶狀廊道，將八里河岸打造成水岸光廊，相當浪漫。

▲8月10日每晚6點半至10點在婚紗廣場、水興公、渡船頭老街及龍形碼頭河岸沿線同步開展「八里光雕」，圖為2018年八里光雕。

2019八里沙雕藝術裝置

期間：8月10日起為期65天

地址：新北市八里區觀海大道36號 （八里左岸）

光雕：每晚6點半至10點點燈

地點：婚紗廣場、水興公、渡船頭老街及龍形碼頭河岸