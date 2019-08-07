不斷更新／利奇馬颱風逼近！龜山島封島3天　全台遊樂區休園最新動態

▲利奇馬颱風來襲，全台多處風景區、遊樂區預警性休園。（圖／羅東林管處提供，下同）



記者陳涵茵／綜合報導

颱風利奇馬來襲全台戒備中，依據中央氣象局預估路徑將朝台灣東北方前進，不少風景區、森林遊樂區已提前預警性宣告關閉，多項戶外活動也取消或順延。以下《Ettoday旅遊雲》整理出了休園景點最新動態，提醒民眾出發前事前做好功課，避免白跑一遭。

福隆沙雕

福隆國際沙雕藝術季即日起至8月9日暫停開放，官方已於8月7日上午9時開始緊急撤離大型背板、木棧道及夜間沙雕燈具等設施，且配合中央氣象局發布的海上及陸上颱風警報，將於8月7日下午5點30分至8月9日暫停開放福隆沙雕、沙灘、海邊區域及停止週邊各項活動。

太平山國家林遊樂區

▲太平山遊樂區8月8日中午12時起休園。（圖／羅東林管處提供，下同）



太平山森林遊樂區位屬山區，林務局羅東林管處為顧及遊客安全，7日下午公告，園區從8日上午9點起便不提供遊客入園，當日蹦蹦車僅行駛7：30及8：30兩班次，整個遊樂區將從8日中午12點起預警性休園，原預訂住宿遊樂區內的遊客，將全額退還所繳訂金。

東北角轄區

▲龜山島封島3天。（圖／記者陳涵茵攝）



龍洞灣海洋公園：8／8及8／9皆休園。

龍洞四季灣：8／8及8／9皆休園且不提供住宿。

鹽寮海濱公園（藍灣海濱休憩園區）：8／8上午正常開放，下午休園。

龍門露營區：8／8目前正常營業。

福隆海水浴場：海上警報若發布即休園。

外澳服務區：8／8目前正常營業。

龜山島：8／8～8／10封島3天。

阿里山

林務局呼籲颱風來襲期間，民眾應儘量避免從事山域活動，至於已在山上活動的民眾請儘速下山，為保障遊客安全，在中央氣象局發佈陸上颱風警報後，林務局所轄之國家森林遊樂區、平地森林園區、自然教育中心、生態教育館與林業文化園區，將依氣象情資與場域現況實施休園，阿里山林業鐵路主支線也將停駛。