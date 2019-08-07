ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

不斷更新／利奇馬颱風逼近！龜山島封島3天　全台遊樂區休園最新動態

ETtoday旅遊雲

▲▼利奇馬颱風來襲，太平山遊樂區8/8中午12時起預警性休園。（圖／羅東林管處提供，下同）

▲利奇馬颱風來襲，全台多處風景區、遊樂區預警性休園。（圖／羅東林管處提供，下同）

記者陳涵茵／綜合報導

颱風利奇馬來襲全台戒備中，依據中央氣象局預估路徑將朝台灣東北方前進，不少風景區、森林遊樂區已提前預警性宣告關閉，多項戶外活動也取消或順延。以下《Ettoday旅遊雲》整理出了休園景點最新動態，提醒民眾出發前事前做好功課，避免白跑一遭。

福隆沙雕

福隆國際沙雕藝術季即日起至8月9日暫停開放，官方已於8月7日上午9時開始緊急撤離大型背板、木棧道及夜間沙雕燈具等設施，且配合中央氣象局發布的海上及陸上颱風警報，將於8月7日下午5點30分至8月9日暫停開放福隆沙雕、沙灘、海邊區域及停止週邊各項活動。

太平山國家林遊樂區 

▲▼利奇馬颱風來襲，太平山遊樂區8/8中午12時起預警性休園。（圖／羅東林管處提供，下同）

▲太平山遊樂區8月8日中午12時起休園。（圖／羅東林管處提供，下同）

太平山森林遊樂區位屬山區，林務局羅東林管處為顧及遊客安全，7日下午公告，園區從8日上午9點起便不提供遊客入園，當日蹦蹦車僅行駛7：30及8：30兩班次，整個遊樂區將從8日中午12點起預警性休園，原預訂住宿遊樂區內的遊客，將全額退還所繳訂金。

東北角轄區

▲龜山島。（圖／記者陳涵茵攝）

▲龜山島封島3天。（圖／記者陳涵茵攝）

龍洞灣海洋公園：8／8及8／9皆休園。
龍洞四季灣：8／8及8／9皆休園且不提供住宿。
鹽寮海濱公園（藍灣海濱休憩園區）：8／8上午正常開放，下午休園。
龍門露營區：8／8目前正常營業。
福隆海水浴場：海上警報若發布即休園。
外澳服務區：8／8目前正常營業。
龜山島：8／8～8／10封島3天。

阿里山

林務局呼籲颱風來襲期間，民眾應儘量避免從事山域活動，至於已在山上活動的民眾請儘速下山，為保障遊客安全，在中央氣象局發佈陸上颱風警報後，林務局所轄之國家森林遊樂區、平地森林園區、自然教育中心、生態教育館與林業文化園區，將依氣象情資與場域現況實施休園，阿里山林業鐵路主支線也將停駛。

關鍵字： 颱風動態 利奇馬颱風

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

摩鐵14年房務淚：床上黃黑紅都看過

月老不只求姻緣　這4種人也能拜

三田製麵所一口氣收掉全台4家店

八爪椅發明者竟是台灣的「她」

台中巷弄日式料理　雞翅塞滿滿魚卵

台中全新「大慶夜市」8/17開幕

夢幻地球降臨台北這個時間最好拍！

這10萬也偷！摩鐵前3名熱門失竊物

滑水道搬進房間！摩鐵搶攻親子商機

一張嘉明湖畔全家國旗照感動山友

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

No幸福肥！4經典巧克力吃不胖秘訣曝

再飛3年！華山青鳥書店確定續約

颱風逼近！遊樂區休園最新動態

台北木頭風居酒屋奶油啤酒上有金箔

台北市牛肉麵大評比56家店家入圍

對台灣溫泉驚艷日本學者讚不絕口

太平山遊樂區8/8中午12時起預警休..

「英仙座流星雨」極大期8/13登場

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366