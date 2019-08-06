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美國「我眼中的USA」第三季攝影比賽登場　贏家送免費美國來回機票

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▲夏威夷超夢幻蘭妮卡沙灘（Lanikai Beach）。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

▲夏威夷超夢幻蘭妮卡沙灘（Lanikai Beach）。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

記者蔡玟君／台北報導

美國旅遊推展協會與美國在台協會今年共同推出的「我眼中的美國 (USA Through My Eyes)」攝影比賽，第三季即將登場，這季主題是愛達荷州、夏威夷州、懷俄明州，且中華航空與長榮航空也將各贊助一張台灣美國來回機票，讓第三季戰況持續增溫。

▲▼美國旅遊推展協會。（圖／美國旅遊推展協會提供）

▲「我眼中的美國 (USA Through My Eyes)」第三季將登場。（圖／美國旅遊推展協會提供）

美國旅遊推展協會會長唐靜儀表示：「根據美國 NTTO (National Travel and Tourism Office) 數據顯示，今年(2019年) 1至6月台灣赴美國旅客達254,484人次，較去年同期成長5.2%，躍居美國第17名海外客源地，此亮眼成績端賴各產業夥伴的共同努力。」

▲夏威夷超夢幻蘭妮卡沙灘（Lanikai Beach）。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

▲夏威夷超夢幻蘭妮卡沙灘（Lanikai Beach）日落美景。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

美國在台協會代理處長谷立言表示：「美國在台協會將2019訂為『美台旅遊年』，自從台灣在2012年加入美國的「免簽證計畫」以來，台灣赴美的旅遊人數已經成長超過百分之60。」

第三季大賽即日起正式展開徵件， 主題景點分別是愛達荷州、夏威夷州及懷俄明州，為鼓勵網友參與票選並在社群上貼文分享，各主題景點單位同時準備多項精美好禮回饋參與民眾。中華航空與長榮航空更分別贊助一張台灣美國來回機票作為第三季大獎。

關鍵字： 美國旅遊推展協會 美國旅遊 美洲旅遊

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