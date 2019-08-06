老司機帶路！花蓮4大情侶約會玩法　在歐風莊園豪華露營

▲花蓮理想大地渡假飯店。（圖／理想大地渡假飯店提供）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮好山好水，讓人來到這裡就能放鬆身心。趁著七夕情人節到來，花蓮理想大地度假飯店就推薦4大情侶約會路線可以在歐式莊園豪華露營，或到鯉魚潭環湖漫步，傍晚還能搭船遊運河，賞花蓮星空。

花蓮理想大地渡假飯店這個暑假與露營品牌合作，在宛如置身歐洲莊園的酒店內打造全台最獨特的奢華帆船帳篷，每頂帳篷還提供空調以及手工柚木露，當走出帳篷外，被花東縱谷的翠綠山林包圍，盡情享受露營的樂趣。

▲理想大地渡假飯店宛如置身歐洲。（圖／花蓮理想大地提供）

到了傍晚，情侶可以漫步在園區內，走在酒店內特設的歐風石板路上，或搭上浪漫遊艇，穿過貫穿酒店內的運河，欣賞理想大地利用一草一景結合而成的浪漫歐風莊園環境；入夜後，無光害的花蓮星空與河川星空倒影交互輝映，旅客可以坐在草地上仰望星空，體驗另一種浪漫氛圍。

▲花蓮星空。（圖／理想大地渡假飯店提供）

鯉魚潭是花蓮必去的旅遊景點，適合陽光系情侶來這裡走一趟。鯉魚潭提供豐富的水、陸遊程，例如租借單車，沿著環湖自行步道騎乘一圈，可隨意停下，從不同視角捕捉鯉魚潭環湖風光；或租借獨木舟，直接滑向湖心，徜徉在這一片青山綠水中。

▲花蓮鯉魚潭。（圖／記者蔡玟君攝）