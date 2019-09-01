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來一場與玫瑰的邂逅！中壢景觀咖啡廳　大片庭園與城堡建築超好拍

點評：花滿開的時候一定超美啊！
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▲中壢玫瑰山谷景觀咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記提供）

▲原位於桃園復興區的玫瑰山谷，因租約到期遷到中壢區。

實習記者武承翰／綜合報導　圖／黑皮的旅遊筆記提供，請勿任意翻攝以免侵權

位在桃園中壢的玫瑰山谷景觀咖啡廳，於今年6月全新開幕，除了有如童話城堡外觀的建築物外，還有超廣大的花園。而這裡其實就是原本在復興區的玫瑰山谷，只是因為租約到期才搬下山，雖然少了大自然的氣息，卻有了更大的空間，要來的朋友可不要跑錯地方。

▲中壢玫瑰山谷景觀咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記提供）

▲剛搬遷不久加上開花期未到，目前花況較為稀疏。

來到玫瑰山谷，入口還保留著原來的拱門設計，一旁則是老闆自己手工製作的木酒桶。廣大的花園種植了許多玫瑰，但由於剛遷移不久，玫瑰的花況還比較稀疏。

▲中壢玫瑰山谷景觀咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記提供）

▲圓形拱門與老闆自製的木桶。

▲中壢玫瑰山谷景觀咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記提供）

▲歐式城堡風格的建築。

走進城堡般的建築物裡，走的是英式的鄉村風格，舉目所及都是木製用品及裝潢，更有高達八成是老闆自己手工製作的。室內的櫥櫃擺放了商品與裝飾，大多都是從英國引進，如果喜歡還可以買下帶回家。

▲中壢玫瑰山谷景觀咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記提供）

層架上的飾品多為英國進口，可以選購帶回家。

▲中壢玫瑰山谷景觀咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記提供）

▲室內走英國鄉村風格裝潢。

如果想在這英國風的城堡內用餐，每人的低消是一杯飲料，也可以來份熱食套餐，可以同時擁有主餐、湯品和基本款的飲料。想吃甜點也能點個水果鬆餅，鬆餅搭配多種顏色的水果，擺盤看起來十分繽紛。

▲中壢玫瑰山谷景觀咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記提供）

▲▼甜點與正餐這裡都有。

▲中壢玫瑰山谷景觀咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記提供）

玫瑰山谷除了是咖啡廳外，更是一個網美景點，不論是情侶或是家庭出遊都很適合來這邊拍下美美的照片。雖然搬遷後跟從前相比少了群山環繞，但依然不失浪漫。未來還將會有獨立的小木屋包廂供客人使用，下次來中壢，不妨過來這裡拍拍照吧。

▲中壢玫瑰山谷景觀咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記提供）

▲玫瑰山谷除了網美外，也很適合情侶約會與家庭出遊。

玫瑰山谷

地址：桃園市中壢區環中東路685巷55弄71號
電話：0935 512 711

關鍵字： 玫瑰山谷 花園 中壢 桃園市旅遊 旅遊情報 達人旅遊 黑皮的旅遊筆記

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