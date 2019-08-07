點評：這太誇張了！

▲位在台中太平的丁香豆花，除了臉盆冰也有賣普通冰品和飲料。（圖／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳提供，請勿任意翻攝以免侵權）

實習記者武承翰／綜合報導

天氣這麼熱，就是要吃剉冰才過癮！說到大份量的冰品，很多人都會想到位於高雄西子灣的海之冰，但你知道嗎？其實台中也有一家巨無霸臉盆冰，想吃冰就帶著臉盆來裝吧！

▲一整座冰山上桌。

「丁香豆花」就在台中太平，除了有賣飲料、豆花和各式冰類之外，還有許多人會帶著臉盆來報到，指名要吃「臉盆冰」，臉盆冰可以依照人數和價格做調整，相當客製化，只要民眾吃得完，老闆娘就敢把整個臉盆裝滿滿。

▲老闆娘給料一點都不手軟，不管是小碗還是大臉盆都會裝好裝滿。

接過臉盆的老闆娘，毫不猶豫地把整個臉盆裝滿剉冰，接著再淋上滿滿黑糖，之後會再依照客人的喜好添加各式各樣的配料，絕對讓客人吃冰吃個過癮。

▲光式剉冰和黑糖的份量就已經夠多了。

▲臉盆冰的配料高達10多種，老闆娘還會幫忙搭配。

整盆「大冰山」上桌之後，老闆娘還會提供湯勺，這樣才能讓客人大口大口吃冰；更重要的是，吃完這碗臉盆冰並不需要擔心荷包縮水，因為老闆娘會依照人數、份量以及預算去調配冰品，價位約是100元～300元之間，就算是只有2個人也能吃！

▲連吃冰都要出動湯勺。

下次來太平別忘記來挑戰一下臉盆冰，但是要記得自備臉盆，也記得來之前不要吃太飽，因為滿滿料真的會讓你吃冰吃到飽！

丁香豆花



電話：04 2279 7145

營業時間：11:00~23:00

地址：台中市太平區中山路三段51之8號