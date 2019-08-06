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獨／三田製麵所一口氣收掉全台4家店　8/31後撤出台灣

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▲三田製麵所的沾麵。(圖／資料照)
▲三田製麵所的沾麵。(圖／資料照)

記者黃士原／台北報導

繼琉球新麵通堂、梅光軒之後，又一家來自日本的拉麵要退出台灣市場了。以沾麵為主打的三田製麵所登台已有6年，不過6日突然宣布目前在台灣的4家分店，將在8月31日之後全部結束營業。

三田製麺所目前在台灣還有環球板橋車站店、環球南港車站店、台中中友店及夢時代台南店，除了台中中友店營業到8月15日之外，其他3家門市都營業到8月31日。

三田製麺所在日本國內擁有27間沾麵專門店，自稱是沾麵專門店，其麵條比一般的拉麵更粗、更Q，在台灣有三家分店。湯頭方面使用豬大骨、雞胸骨與大量的蔬菜熬煮長達12小時，並加入特製的魚介高湯混合成雙重湯頭，使得不管是店裡的「湯頭」或是「沾麵」，味道都非常濃厚。


▲梅光軒的拉麵分為味噌拉麵、醬油拉麵及鹽味拉麵3種口味。（圖／記者黃士原攝）

撤出台灣市場的還有日本拉麵名店「梅光軒」，來台也有7年，7月宣布府中店及桃園店2間分店都要在7月底結束營業，關門後將從台灣市場消失。梅光軒是來自北海道旭川的知名拉麵店，創立於昭和44年（西元1969年），已經是50年的老店，也曾獲米其林紅色指南推薦。來台時曾在台北、板橋、桃園和台南等地開設分店，2015年時也曾與Hello Kitty聯名推出「Hello Kitty萌拉麵」。


▲琉球新麵－通堂將拉麵分為男味和女味，圖中為男味招牌拉麵。(圖／黃士原攝)

「琉球新麵－通堂」也確定暫時撤出台灣了！琉球新麵－通堂在結束統一時代店之後，原本還有京站店，不過官方臉書6日宣布京站店只營業到9月1日，同時也從即日起到9月1日推出全品項拉麵指定時間（14:00~18:00）買一送一，全時段拉麵第二碗半價。琉球新麵－通堂於2017年首次登台，是許多民眾到沖繩觀光的必吃美食，同時也是全世界第一家有性別拉麵的店，區分為「男味」和「女味」，能夠凸顯出拉麵湯頭的差異和個性。

關鍵字： 三田製麵所 日本拉麵

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