▲台北霞海城隍廟。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

明天8月7日就是七夕情人節，許多人都會趁此機會到月老廟走一趟，希望能藉此機會終結單身。台北霞海城隍廟表示，除了單身求姻緣，業務、商家與LGBT也能拜月老，甚至有曖昧對象不知道該選誰，也可以來和月老稟報。

▲台北霞海城隍廟月老。（圖／記者蔡玟君攝）

大稻埕創意街區發展協會常務理事吳孟寰表示，大家都知道月老掌管姻緣，但其實月老也掌管人緣，因此像是做業務、商家，需要人情往來、祈求客人源源不絕的人也可以來拜月老。

▲月老可不只能求姻緣。（圖／記者蔡玟君攝）

從認識到交往、結婚，感情會經歷多個階段，吳孟寰表示，若是有曖昧對象的人，也可以來拜月老，甚至單純希望能增加好人緣也可以。但台北霞海城隍廟在愛情與健康這兩方面並不建議筊杯，現在也沒有提供籤詩服務。「這是希望可以自然而然發展，拜完月老後，相信神明安排，但最重要的是要相信自己。」

▲LGBT也能拜月老。（圖／記者周書羽攝）

愛情世界中不應同性、異性戀而有所區別，吳孟寰特別提到，LGBT也能拜月老。吳孟寰分享，曾有一對同性情侶到廟裡拜拜，當時台灣同婚專法仍在討論中、尚未通過，由於城隍爺也管司法，因此那對情侶來祈求希望專法能通過，之後台灣成為亞洲第一個同婚合法國家後，那對情侶也有回來拜拜。

台北霞海城隍廟

地址：台北市大同區迪化街一段61號