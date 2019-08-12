點評：食量大的人別錯過ㄚ

文、圖／商妮吃喝遊樂

台中東區超人氣燒肉吃到飽～愛烤愛對囉推出新菜色了！超過百種新鮮海陸食材，不分平假日只要433元（＋10%）就能吃到，專人桌邊幫烤幫剝蝦服務CP值超高！7／15－8／31夏季限定泰好吃有好多種純正泰式風味燒肉，天氣炎熱酸辣香甜滋味特別開胃。P.S.：假日人多無法定桌幫烤，但會主動巡桌協助客人燒烤，建議平日人少去比較享受。

愛烤愛對囉台中店位在火車站附近，台中公園正對面，營業時間到凌晨12點交通便利停車也方便，不論平假日生意都非常好，要去用餐的朋友建議先訂位。

門口就貼著菜單，等候位置的時間可以先參考一下菜色。8月底前推出夏季限定泰好吃正宗道地的泰式風味燒肉，在夏天吃很開胃。

用餐區分一二樓，一樓以4人方桌為主，另外有兩間開放式包廂（免加價）。二樓的用餐空間比較大，4-10人座位都有，還有靠窗的座位可以欣賞台中公園景觀。燒肉的桌面很大，一次點很多盤都不怕沒位置放，店內很多帥哥美女服務人員，沒有客滿忙碌的時候，都會主動巡邏桌邊幫烤，在這裡用餐很輕鬆，吃喝聊天不必自己烤肉手忙腳亂。

兩層樓都有自助吧，飲料、冰沙、冰淇淋、濕紙巾…都在這裡自助取用，飲料有很多款選項，冰淇淋是日本明治冰淇淋，等級不差。

愛烤愛對囉2019最新菜單、壽星優惠（連結）

不分平假日只有433/566/699三種價位（＋10%），點最平價433的等級就能吃到數十種海陸食材，價位越高可以吃到的食材品項越多，我們直攻699，牛舌、和牛、伊比利豬、櫻桃鴨、虎斑蝦、麻辣牛排、人參豬五花、扁鱈…等店內所有食材通通無限吃到飽。

選不同等級有不同的點菜單，在上面畫記好交給店員就可以等待送上桌囉~有別於其他吃到飽燒肉餐廳會先送上一套食材，這裡是直接畫自己想吃的，不會強迫中獎。

特別提一下，他們家的所有食材通通有經過食品安全認證，在店門口櫃台處有QRcode，手機掃描馬上看的到店內所有食材的檢驗合格證書，吃得更安心。

首輪先來夏季限定的泰好吃，內容有沙嗲雞腿塊、泰式椒香雞腿排、泰式豬五花、打拋豬五花、泰國正宗打拋醬、百香青木瓜。正宗的泰式風味酸甜麻辣非常開胃，在燒烤店很少吃到這麼正宗的口味，推薦必點。

泰式椒香雞腿排和沙爹雞腿塊份量都不少，尤其是雞腿排一次給一大支非常有誠意。純正的泰式南洋風味，有專人幫烤不必擔心烤失敗。

泰式椒香雞腿排厚厚的雞腿肉相當入味，滋味甜甜的完全不會辣，非常開胃好吃。沙爹雞腿塊有著甜甜的花生香氣，口感很嫩充滿南洋風味好好吃。

泰式豬五花和打拋豬五花

這兩款都是最新口味，超過24小時醃製入味，酸甜辣的滋味吃起來一點不不會覺得油膩，厚度不會太厚Q彈有咬勁，這個味道我們都喜歡。

一般韓式燒肉店才有的八色烤肉，在愛烤愛對囉也吃的到。而且風味相當多元，泰式風味、韓式風味都有，加上生菜葉、泡菜、蒜片、青龍椒一起包捲著吃滋味更讚。

韓式辣醬豬五花、韓式蜜糖豬五花

豬五花基本上都是招牌，辣中帶甜甜中帶辣非常好吃，兩種相比較，蜜糖豬五花滋味先甜後辣更過癮，推薦必點。

高麗人蔘豬五花

肉質QQ嫩嫩又彈牙，帶有淡淡的人參香氣，有著鹹甜回甘的滋味，意外的好吃耶～～我個人覺得比辣醬或是蒜味豬五花還要好吃，大推～

各種五花肉搭配韓式泡菜、蒜片、青龍椒一起包捲在生菜葉裡，這是韓式燒肉正統吃法，特別清爽解膩， 這種吃法我最喜歡。

除了生菜葉，另外還有剝皮辣椒、起司絲、以及夏季限定的泰式打拋醬，搭配豬肉牛肉一起吃都很對味。

ELPOZO伊比利橄欖豬

這個橄欖豬肉是白豬，跟伊比利豬黑豬都是西班牙國寶豬，伊比利橄欖豬油花非常漂亮味道很香，完全不輸牛肉甚至比牛肉好吃，吃完我們又續點了一盤。

伊比利豬的肉質QQ脆脆帶有香氣，單吃撒點椒鹽就很好吃，包捲剝皮辣椒可以吃到兩種風味很加分喔。

安格斯美國和牛

美國和牛油花漂亮，濕式熟成的口感更加分。

搭配起司絲一起烤，爆漿的美味好迷人，愛烤愛對囉桌邊幫烤服務真是很加分，每一道都烤得剛剛好的熟度，口感軟軟綿綿的超好吃。

美國和牛搭配打拋醬，酸甜帶辣很夠勁，沒想到和牛跟泰式打拋醬這麼搭，意外的好吃耶～

美國牛五花

牛五花的油脂比較豐富，烤過後味道也特別香，包捲剝皮辣椒、泡菜、洋蔥、鹽蔥，每一種風味各有特色，一次擁有多重享受。

川蜀麻辣香嫩牛排

這個麻辣牛排是新菜色，用川麻醬醃過非常入味，香麻而不辣充滿花椒香氣非常好吃。

厚切的牛排有專人桌邊幫烤果然功夫一流，肉質非常軟嫩一點都不乾柴，吃起來很像麻辣牛肉乾的風味，但是更厚、更香麻、更多汁！口感超嫩好好吃喔～這個川蜀麻辣香嫩牛排大推，一定要點！！

安格斯雪胭和牛

大片的Prime和牛油花分佈均勻，燒烤的時候逼出油脂，不僅味道香、肉汁也很甜，單吃撒點椒鹽就很美味，包捲生菜一起吃比較清爽更加分，愛吃牛肉的朋友這一道推薦多點幾回合。

鹽燒牛舌

牛舌薄切上桌，單面燒烤再鋪上自製的鹽蔥，口感很脆味道香甜真是極品啊！！

法式香草櫻桃鴨

這裡的櫻桃鴨都是一大塊原肉現切，厚度夠烤起來特別的香，油脂豐富口感軟嫩有夠好吃的啦！！

熟成特厚牛排

濕式熟成的特厚牛排一大塊給料不手軟，在烤網上一邊烤一邊翻面，熟度拿捏考驗功力，在愛烤愛對囉有專人幫烤，可以享受零失敗的美味。

烤完剪開可以看到粉嫩的色澤，這種熟度軟嫩中帶有些許咬勁，肉汁多味道甜，炭烤牛排的美味一級棒。

虎斑蝦

新鮮又大隻的虎斑蝦，想要帶殼烤或者是剝殼烤都可以，服務的帥哥幫我們剝蝦殼再上烤網，真是貼心大加分！

剝殼再烤肉質更Q彈味道更香，Q脆彈牙的虎斑蝦好好吃喔～～愛吃蝦的人在這裡可以無限續點大大滿足。

南美大白蝦

這盤我們選帶殼烤，烤完再自己剝殼。肉質肥美又大隻的大白蝦，個頭比響食天堂的白蝦還要大，味道超甜比草蝦更好吃CP值很高，愛吃蝦的饕點大白蝦就對了。

現流生蠔

生蠔非常新鮮，但還是烤熟吃比較放心，專人幫烤會烤到剛剛好的熟度，每一顆都是肉質飽滿非常鮮甜好吃，愛吃生蠔的人在這裡吃個三回合就值回票價。

海鮮類還有黑胡椒香嫩扁鱈也是推薦必點，另外點699價位還有招待日本廣島牛奶生蠔。

黑胡椒香嫩扁鱈魚

肉質軟嫩，清蒸的新鮮海味就是好吃。

日本廣島牛奶生蠔

在日本料理店居酒屋一顆廣島生蠔可能就要上百元，在這裡點699就有免費招待，味道很甜好好吃。

韓式起司辣雞

韓式起司辣雞裏頭有韓式泡菜調味，上頭再鋪滿起司，在爐火上炭燒可以拉出融化的起司瀑布，香甜微辣的滋味也很正點，是店內人氣招牌。

吃了好多肉以及海鮮，最後一定要留點肚子吃甜點。這裡的甜點好多選項，我們之前吃過港式菠蘿油和 烤年糕都很好吃，這次換點炭烤墨西哥餅皮和乳酪脆皮酥。

烤過的墨西哥餅皮香氣十足酥脆好吃，刷上奶油醬再撒上顆粒糖，味道很像爆米花吃起來很涮嘴，一下子被搶食一空。

乳酪脆皮外表看起來跟一口酥很像，內餡是酸甜的乳酪吃起來有點像養樂多風味蠻特別的，不過味道比較甜，愛吃甜食的朋友這一道可以試試。

心得：

愛烤愛對囉的食材超過百種，一般燒烤餐廳有的食材這裡都有，專人幫烤桌邊服務不只服務親切烤工更是一流，比吃燒肉套餐還要享受，每次來吃都讓人心滿意足。最新菜單加了不少新菜色，還有夏季限定泰好吃的正宗泰式風味也蠻加分，不分平假日只要433元起就能享受CP值簡直破表！大胃王趕快揪朋友一起享受零失敗美味，生意非常好建議先訂位才不會久等。

愛烤愛對囉台中店



最新菜單：網址

地址：台中市東區雙十路一段6之11號

電話：04 2213 0088

營業時間：中午12:00～凌晨12:00

商妮吃喝遊樂

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