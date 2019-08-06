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七夕特輯／單身族也有春天！「5個幸福提案」一人也不孤單

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▲兩性,單身,女孩,女人,未來。（圖／翻攝PEXELS）

▲明（7日）就是七夕情人節，而感情狀態顯示單身的你，不須自怨自艾，《ETtoday新聞雲》幫你整理出「5個幸福提案」。（圖／翻攝PEXELS）

記者彭懷玉／綜合報導

明（7日）就是七夕情人節，而感情狀態顯示單身的你，不須自怨自艾，《ETtoday新聞雲》幫你整理出「5個幸福提案」，不用待在家鑽牛角尖，趁此時邀集單身朋友狂歡，或是從由內而外充實自己，單身狗也能開心度過尷尬情人節。

▲▼潮MOTEL 10人大房間。（圖／記者湯興漢攝）

▲現在也流行到MOTEL開趴、唱歌。（圖／記者湯興漢攝）

邀單身朋友辦狂歡Party
別說你周遭沒有單身朋友！在這微尷尬的假期，為了避免出門被閃瞎，趕緊號召同為單身的朋友們，選某人家或摩鐵辦個美食趴、雞尾酒趴，一起慶祝同為單身的自由和快活，不用一定要有伴才能活得開心啊。

▲▼台北霞海城隍廟，月老，拜月老，月下老人，紅線，過香爐，紅線過香爐。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台北霞海城隍廟拜月老。（圖／記者蔡玟君攝）

誠心拜月老廟
全台各地均有靈驗的月老廟，光是大台北就包括霞海城隍廟、萬華龍山寺、指南宮等，大稻埕創意街區發展協會常務理事吳孟寰表示，拜月老需注意三件事：不要戴帽子與墨鏡、不要穿得太曝露，以及若是有成功訂婚或結婚，記得一定要帶著喜餅回來還願。

另外，板橋林家花園今年也有七夕祈福活動，不只有伴能去，單身者也能算塔羅、星座運勢，並虔誠向眾神祈願，心誠則靈，說不定很快就能順利脫單啦。

▲誠品敦南,誠品敦南Emmanuelle Moureaux「100 colors光譜漫遊」特展,誠品30信義藝術計畫。（圖／誠品提供）

▲誠品信義店。（圖／誠品提供）

逛書店充實心靈
以上兩個為較積極的作法，假使你其實不太在意情人節，不妨趁此時到誠品、蔦屋等各大書店看書充實自我，古諺流傳「三日不讀書便覺面具可憎」，讓自己由內而外散發光芒，成為一個知性的新時代男女，時候到了，自然水到渠成，無需過於強求緣份這檔事。

打造「外在美」
充實內在美之外，人畢竟是「視覺的動物」，外在裝扮同樣不能省略。女生不妨趁假期改變髮型、做做指甲、弄弄睫毛、邀閨蜜逛街買衣服，讓自己對外表更有自信，走在路上也彷彿有風。

▲兩性,單身,女孩,女人,未來。（圖／翻攝PEXELS）

▲如果你正經歷失戀、失婚的痛苦，跳脫舒適圈去旅行絕對是值得建議的。（圖／翻攝PEXELS）

享受一個人的旅行
2010年電影「享受吧！一個人的旅行」之中，女主角在義大利、印度、峇里島尋找自我，並從中得到許多體悟，帶起一人旅行的風潮，如果你正經歷失戀、失婚的痛苦，跳脫舒適圈去旅行絕對是值得建議的，旅行途中，說不定還會遇上志同道合的朋友， 甚至是未來的「真命天子（女）」呢！

關鍵字： 七夕 七夕景點 七夕特輯 情人節 台北市旅遊 新北市旅遊 脫單

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