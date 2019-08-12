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點評：奶蓋控一定超愛這家

文、圖／橘子狗愛吃糖

在滑IG的時候看到不少台灣黑糖珍珠鮮奶在香港開張，其中這家下站帖也很受歡迎，每張IG打卡都有很漂亮的燈光背景讓人印象深刻，想不到也紅回台中開店了，這家下站帖白雪芝士專賣在香港評價還不錯，除了黑糖鮮奶還有芝士奶蓋都很受歡迎，後來才知道原來老闆是原來是曾經在台中紅極一時的TEA-WORK人水私房團隊打造。

這家【下站帖白雪芝士專賣】開在一中街太平路的「八曜和茶」旁邊，這段有整排飲料店相連整排店面，也算是一中街競爭非常激烈的飲料一條街。





沉穩較有設計感的灰黑色調，沒有太多浮誇裝飾，左右廣告燈片展示招牌飲料。

與一般飲料店不同的是主打的是「奶蓋系列」飲品，讓奶蓋也能跟水果結合出新風味，所以在櫃檯左邊就能看到一個透明保鮮櫃裡裝滿繽紛的各色當季新鮮水果。

完全都是會直接加進飲料裡面的，全部都是店內會使用的新鮮水果不是擺飾而已。半開放式櫃檯也一樣完全看得簡你點的飲料全部的製作過程跟加了哪些新鮮食材。

不知道為什麼，我來的這天也才是剛開張試賣第三天，生意已經很不錯了。

櫃檯永遠擺滿等待外送的飲料們，所以拿到飲料還等了一下子才入手。

MENU品項並不會太繁複，基本純茶30元起，奶蓋系列取名叫「芝士」，有白雪芝士茶和白雪芝士水果兩種，像現在當季的芒果還是其他像草莓都是主打飲品。





另外還有很受香港人歡迎的黑糖珍珠鮮奶，來到一中街這個一級戰區也不落人後，MENU上是寫「丸美黑糖」，價格比起一般多個5元，可是連芋泥都有跟黑糖的組合飲料。

【白雪莓莓65元／白雪芒芒65元／葡萄柚果粒綠55元】

「白雪芒芒」是它們家主打商品，感覺這種氣溫不吃個芒果什麼的就沒夏天的感覺啊！用新鮮芒果直接打成冰沙，下層加四季春茶調和，最上面則是它們家自己特製的起司奶蓋。





上層奶蓋非常滑順綿密，剛剛好的鹹香，加上芒果冰沙透心涼的甜香，四季春的爽口，讓整杯喝起來層次豐富卻半點也不會有甜膩感，而且奶蓋的風味原來跟水果這麼搭。





「白雪莓莓」是用草莓製作成冰沙，不是當季草莓稍微酸些，可是酸甜味在夏天相當消暑，一樣有綿密奶蓋加四季春茶調和，有趣的是還多加了蒟篛球，看起來像是白玉珍珠，可是更Q彈又帶點脆感，加上微酸草莓冰沙很好喝；最後是「葡萄柚果粒綠」。

完全看得出來水果用料非常實在啊！裡面加進葡萄柚果粒跟葡萄柚汁，再加進好幾片葡萄柚切片，雖然葡萄柚綠很多地方都有賣，但這杯真的超葡萄柚。





綠茶風味較淡，用料的紮實看這杯就知道，果茶類下的新鮮水果量喝得到實在。

【黑糖波霸厚鮮奶55元│白雪芝士波霸鮮奶65元】

裡面的珍珠也是用黑糖去蜜過的，一樣先畫杯讓黑糖在杯身有漂亮花紋，珍珠是剛剛好Q軟的口感，黑糖味相當重，所以記得喝之前要先均勻攪拌過。

濃醇香好喝，只是價位在一中街算是稍微高了些。另一杯也是把起司奶蓋加進黑糖鮮奶，一般的上面頂多是打上奶泡，不過加上綿密鹹香味感覺整個不會這麼有膩的感覺。

雖然一中街的飲料非常多，不過後起的下站帖NEXT BATTLE其實飲品設計挺有特色的，奶蓋芝士有自家風味的獨特好口感，也跟店內不管是茶飲、果茶或黑糖鮮奶都能巧妙融合，不只是好喝拍起來也很網美風，對喜歡拍照或喝飲料的人都相當推薦來一中街不要錯過！





（隔壁店養了一隻好可愛的黑色法鬥XD常會窩在門邊看飲料店怎麼這麼熱鬧，可以陪牠玩一下XD）

下站帖白雪芝士專賣 一中街



地址：台中市北區太平路77號

電話：04-22290578

營業時間：10:30Am-10:30Pm

消費提醒：有提供外送服務，距離建議電話詢問是否外送

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