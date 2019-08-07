犒賞自己！來療癒天堂富國島度假　住宿奢華飯店更過癮

圖、文／七逗旅遊網提供



今年已經過了一大半，辛苦了這麼久，你需要好好放自己一個假，釋放滿滿壓力！把握夏天，到越南的第一大島─富國島享受乾淨的海水、蔚藍的天空，豐富的生態、悠閒的假期絕對讓你自然代謝所有負能量。



▲夢幻度假天堂─富國島。（圖／品冠旅遊提供）

富國島的藍天、大海帶來超療癒的能量，想像空拍機一樣，從空中俯瞰美麗的海景，一定要到2018年才開放的陽光世界香島自然國家公園。這裡有打破金氏世界紀錄的全球最長跨海纜車，整條纜車的路線長達7,899公尺，搭上纜車，就像進行一場特別的空中漫步，能360度俯瞰富國島的小島、沙灘、大海、小漁村。



▲史上最長跨海纜車就在富國島。（圖／品冠旅遊提供）

來富國島，怎能不潛近藍色大海的世界中！從香島搭快艇出發，到南邊的海洋公園探索夢幻的小島，可讓你多出更多與大自然相處的時間。由於這裡魚多人少，體驗「傳統手線海釣」時特別有成就感，總是會有魚兒迅速自動上鉤；而幽靜的「岩石花園」像是一座海上祕密花園，淺淺的海床適合浮潛，就算是新手也不必擔心，可以輕鬆的親近蔚藍的大海、一整群的熱帶魚。



▲富國島的海底世界多采多姿。（圖／品冠旅遊提供）

富國島小漁村的浪漫與活力，在涵寧漁村一覽無遺。清晨，漁村內充滿熱情的叫賣聲，擠滿採買的人潮，活力滿滿的氛圍彷彿讓人也獲得了全新的能量。傍晚，涵寧漁村的天空變成了上帝的調色盤，金色、橘色等耀眼的色彩完美融合在藍色的天空畫布上，讓人深深著迷。



▲涵寧漁村美麗的晚霞超好拍。（圖／shutterstock.com提供）

全越南規模最大的野生保護動物區，就隱藏在富國島上！珍珠野生動物園分成2個區域，一個是野生動物園區域，另一個則是開放式區域。搭上巴士，你可在仿造野生環境而建造的野生動物園中，與瀕臨絕種的動物縮短距離，就像來到非洲一樣，讓人驚奇又感到不可思議；而開放式區域則營造出動物與大自然和諧相處的棲息地，還能和萌萌的小傢伙們親密互動，不論是大人、小孩，都能在這裡度過愉快的時光。



▲珍珠野生動物園中，看得到瀕臨絕種的萌萌狐猴。（圖／shutterstock.com提供）

品冠旅遊限定行程，全程安排入住5星飯店，住進人煙罕至的Fusion Resort，你可以享受霸佔沙灘的尊榮享受、沐浴在粉色的晚霞中，徹底遠離世俗的一切。每棟寬敞的別墅前還有私人泳池、美麗的花園，而且一出門就能看到迷人的海景；而Nam Nghi又和Fusion Resort走不同的路線，奢華的風格融合了濃濃的越南感，四周還圍繞著原始的熱帶風光，就像住在叢林中。淺金色的沙灘、碧綠的海水、茂密的森林將療癒你的感官，讓你輕輕鬆鬆就能感受富國島原始的風光。



▲來Fusion Resort享受富國島假期。（圖／品冠旅遊提供）



▲Fusion Resort每間別墅擁有獨立的泳池、花園，寬敞的空間超愜意。（圖／品冠旅遊提供）

航班上，行程安排搭乘曾獲Skytrax四星級航空肯定的越南航空，早去晚回的航班，讓你擁有更多時間體驗富國島和胡志明市的魅力。

推薦行程：

＊全程入住5星飯店

▲ 【桃園出發】富國島海島時光+東方小巴黎‧胡志明市豪華五日遊(跨海纜車、快艇南島遊、野生動物園～奢華SPA版)►►►



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