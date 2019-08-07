超五星越南玩法！入住雲霧山城沙壩、蘭夏灣搭頂級遊船

圖、文／七逗旅遊網提供

夏天，快被炎熱的高溫烤成人乾了嗎？你需要到越南的避暑勝地「沙壩」、中南半島最高的「番西邦峰」、蘭夏灣搭5星遊船降溫，在舒適的溫度下享受夢幻的假期！



▲建在山坡上的歐式建築、繚繞在山間的雲霧是沙壩最大的特色。（圖／shutterstock.com提供）

位在海拔1640公尺處的沙壩，號稱整個中南半島最涼爽的地方，歐式的建築、愜意的氛圍，被西方遊客視為人間天堂。這裡住著京、苗、瑤、壯、漢、傣、赫蒙族等少數民族，由於海拔比較高，整座城鎮經常被雲霧籠罩，就像一個羞澀的女子蓋上了白色的面紗。再慢慢散步到山區，還可以見到被美國知名旅遊雜誌《Travel + Leisure》選為世界7大美麗梯田的景色，一整片連綿不斷、高低起伏的彩色階梯非常壯觀。



▲層次分明的梯田景觀，被《Travel + Leisure》譽為「通往上天的扶梯」。（圖／shutterstock.com提供）



從沙壩去越南最高峰─番西邦峰相當方便，先從沙壩搭乘越南最長的登山列車─芒花登山列車，沿途可以看到超壯觀的黃連山脈，抵達終點站─番西邦纜車站後，換乘全世界最長的三索纜車一路往山頂前進，當雲霧湧現，就像進入了另一個奇幻的世界。搭乘纜車只要20分鐘就可以順利攻頂，站在山頂上的觀景台，還可以享受被雲霧包圍的夢幻體驗。



▲搭芒花登山列車，沿途2公里的美景相當壯觀。（圖／shutterstock.com提供）

蘭夏灣是世界最美的海灣之一，擁有典型的石灰岩地形，一座座石灰岩小山峰從碧綠的水面上探出頭，露出綠色的外衣，從水上觀賞這片景色相當壯觀。品冠旅遊限定行程，特別安排搭乘目前鄰近蘭夏灣海域造價最高的5星頂級遊船「印度支那」遊覽蘭夏灣，船上融合了現代時尚、東方儒雅2種不同的風格，每間客房都擁有超大的落地觀景窗、獨立戶外陽台，讓你早晨自在擁抱晨曦、傍晚迎接海上夕陽、晚上沐浴在星空之下，還可享用頂級燭光晚宴。



▲世界最美海灣之一蘭夏灣。（圖／shutterstock.com提供）

除此之外，到沙壩時，品冠旅遊特別安排入住如藝術品般的頂級精品酒店「沙壩美憬閣穹頂飯店」，飯店位在可以俯瞰沙壩山谷、稻田美景的地方，現代化的客房以黃連山脈部落中經常使用的銘黃、孔雀青和朱紅、藏藍作為房間主題色彩，每間房型的名稱、設計代表著法國經典元素，再搭配少數民族特有的流蘇、亮片、飾品、華麗復古的床頭、簡潔的傢俱陳設、景觀露台…，整間飯店宛如一座雲霧中的凡爾賽宮。



▲▼沙壩美憬閣穹頂飯店外觀與大廳，獨特的風格令人難忘。（圖／品冠旅遊提供）





品冠旅遊安排搭乘曾獲Skytrax四星級航空肯定的越南航空，直飛越南河內，一次體驗沙壩、河內雙城魅力，早去晚回的航班，讓你擁有更多旅遊時間探索越南。

推薦行程：

《桃園出發》

▲ 越‧秘境～雲霧山城沙壩、療癒蘭夏灣、印度支那風華重現五日

【美憬閣穹頂飯店、印度支那遊輪、夜臥火車體驗】►►►

《高雄出發》

▲ 越‧秘境～雲霧山城沙壩、療癒蘭夏灣、印度支那風華重現五日

【美憬閣穹頂飯店、印度支那遊輪、夜臥火車體驗】►►►

更多資訊：

品冠旅遊

台北總公司 02-2502-2999

台中分公司 04-2322-3333

高雄分公司 07-222-2277