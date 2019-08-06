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七夕一日遊提案去雙溪！官方認證：動物秘境山水、賞夜荷

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▲雙溪蝙蝠山,上林荷花田,虎豹潭,。（圖／新北市政府綠美化環境景觀處提供）

▲不用一小時即能攻上蝙蝠山山頂，放眼望去牡丹溪、平林溪、北迴鐵路及基宜公路蜿蜒交錯。（圖／新北市政府綠美化環境景觀處提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

明天就是七夕了，除了留在市區品嚐情人節大餐外，不妨往新北市的後花園「雙溪」走走吧！新北市景觀處推薦，蝙蝠山可遠眺雙溪美景，虎豹潭可賞水色清透之美，到了晚上，上林荷花田點亮各色燈飾，與夜間睡蓮相互輝映，與心愛的他漫遊一整天，度過浪漫又特別的七夕情人節。

▲雙溪蝙蝠山,上林荷花田,虎豹潭,。（圖／新北市政府綠美化環境景觀處提供）

▲情侶來雙溪玩，第一站可停留蝙蝠山，蝙蝠山山形酷似一隻振翅欲飛的蝙蝠而得名。

雙溪區境內多山，因位於牡丹溪及平林溪的交會處而得名。新北市政府建議，情侶來雙溪玩，第一站可停留蝙蝠山，蝙蝠山山形酷似一隻振翅欲飛的蝙蝠而得名，同時因山上建有國父銅像，也被稱為「逸仙山」，想飽覽雙溪美景，蝙蝠山是最佳位置，步行不到一個小時即可抵達山頂。放眼望去牡丹溪、平林溪、北迴鐵路及基宜公路，在山下蜿蜒交錯，福隆、牡丹等遠近景色盡收眼底，令人心曠神怡。

下山後的午餐可於雙溪老街享用，斯陋咖啡、大眾餐館或涼亭小吃店都是不錯的選擇，還可順遊百年打鐵鋪，或到50年人氣老店海山餅店嚐嚐入口即化的古早味蛋糕。

▲雙溪蝙蝠山,上林荷花田,虎豹潭,。（圖／新北市政府綠美化環境景觀處提供）

▲虎豹潭由於長期實施封溪護漁，如今已魚群豐碩。

飯後可至虎豹潭欣賞湖光山色，此地位於北勢溪北支流源頭，潭邊兩座山丘形似猛虎與雲豹，故稱虎豹潭。由於長期實施封溪護漁，如今已魚群豐碩。朝潭中望去，只要墨綠深邃的水中魚兒悠遊，同時倒映著四周的山色樹影，形成夢幻又生氣蓬勃的美麗畫面。民眾可於湖邊漫步，或至觀景平台眺望美景，享受浮生半日閒。

▲雙溪蝙蝠山,上林荷花田,虎豹潭,。（圖／新北市政府綠美化環境景觀處提供）

▲傍晚時則轉往上林荷花田「夜賞睡蓮」，活動只到8月7日當晚為止。

到了傍晚時分，則轉往上林荷花田「夜賞睡蓮」。上林荷花田約有1/3是睡蓮區，每年的7至8月是睡蓮綻放的季節，因應睡蓮晚間及清晨綻放的特性，新北市政府今年特地於睡蓮區架設各色各樣燈飾，十分夢幻！放眼望去，只見粉紅粉白睡蓮花盛開，與池中色調溫潤的太陽能球燈，岸上的條燈與煙花燈相互輝映。景觀處提醒，夜賞睡蓮只到8月7日七夕情人節當晚為止，還沒來賞花的民眾腳步要快。

關鍵字： 新北市旅遊 雙溪區旅遊 蝙蝠山 虎豹潭 上林荷花田 夜荷

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