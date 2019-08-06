沒微博帳號　香港一芳總代理：網路流傳聲明與他們無關



▲一芳水果茶。（圖／一芳水果茶提供）



記者黃士原／台北報導

香港市民發起「三罷」運動以及不合作運動，一芳台灣水果茶則是在微博指出，一芳香港20家門店壓力下堅持營業，「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」。這則聲明除了在台灣引起軒然大波，台灣加盟店跳出來不認同之外，香港一芳總代理也在接近午夜時發出聲明，網路上流傳的一則聲明，一切言論與香港總代理無關。



一芳台灣水果茶－香港聲明：



一芳台灣水果茶－香港 沒有經營任何微博帳號，我們的官方帳號只有facebook專頁及instagram，而有關今日下午在網上流傳的一則聲明，一切言論與香港總代理無關。

我們必須在此澄清，一芳台灣水果茶屬台灣品牌，而香港地區所有分店的營運及管理事務皆由香港人作總代理，並獨立向台灣總公司匯報。自兩年前取得一芳台灣水果茶的香港代理權後，我們致力將台灣古早味帶到香港多個社區，至今全線共29家，一直堅守品牌信念。

香港總代理尊重各加盟分店擁有個人政治立場，並堅信香港是一個可以包容多元意見、自由、開放的地方，這亦是香港人堅守的核心價值。

我們實在不願在香港這個艱難時期惹來更多爭議，關於本次事件對大眾造成的影響，我們在此致歉。香港全線加盟日後仍會繼續努力在各社區為客人提供優質飲品及服務。

盼望各界與我們一起愛護這個家！