ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

現做現賣！山形網美系「豆乳甜甜圈」　10種↑口味讓你選擇困難

ETtoday旅遊雲

▲▼山形甜點黃豆甜甜圈,豆乳甜甜圈,niko甜甜圈,nicoドーナツ。（圖／記者蔡玟君攝）

▲山形甜點黃豆甜甜圈nicoドーナツ。

記者蔡玟君／日本報導、攝影

九州由布院必吃甜點「niko豆乳甜甜圈」（nicoドーナツ）現在在山形市內也吃得到！文青風格的質感店鋪，矗立在山形市巷內，利用大豆為底加上五穀雜糧麵粉製作，再以植物油炸，每天現做現賣，紮實口感加上10多種口味，常常一出爐就被掃空，身為甜點控一定要列入山形必吃清單。

▲▼山形甜點黃豆甜甜圈,豆乳甜甜圈,niko甜甜圈,nicoドーナツ。（圖／記者蔡玟君攝）

▲niko甜甜圈都以大豆製作。

niko甜甜圈山形店老闆表示，niko豆乳甜甜圈自大分起家，目前全日本共有5間店，山形店則於5年前正式開幕。店家表示，niko甜甜圈最大特色就是運用大豆、16種五穀雜糧麵粉、北海道小麥粉等日本國產食材製作，為求健康，連炸甜甜圈的油也使用植物油，由於做法與一般甜甜圈截然不同，外皮吃起來並沒有一般甜甜圈酥脆，但一顆顆甜甜圈紮實，且並不會過甜與過油，即使是怕胖的女性也可以輕鬆品嘗。

▲▼山形甜點黃豆甜甜圈,豆乳甜甜圈,niko甜甜圈,nicoドーナツ。（圖／記者蔡玟君攝）

▲niko甜甜圈太受歡迎，每天一開店就會迅速被掃空。

店長表示，店內甜甜圈每天現做現賣，一天最多可以賣到200個，人氣最高的口味分別是巧克力、楓糖杏仁脆片和原味，根據季節不同，還有櫻花麻糬口味、椰子口味等，每天多達10種口味陳列，勢必讓甜點控選擇障礙。

▲▼山形甜點黃豆甜甜圈,豆乳甜甜圈,niko甜甜圈,nicoドーナツ。（圖／記者蔡玟君攝）

▲無咖啡因的豆乳摩卡與豆乳歐蕾光拿在手上就超好拍。

▲▼山形甜點黃豆甜甜圈,豆乳甜甜圈,niko甜甜圈,nicoドーナツ。（圖／記者蔡玟君攝）

▲點份甜甜圈和豆乳咖啡在店裡用餐超悠哉。

此外，店內更推出無咖啡因咖啡，有豆乳摩卡和豆乳歐蕾2種選擇，利用穀物咖啡加上自家製的大豆泥，以及咖啡蒟蒻，最後在表面淋上鮮奶油與甜甜圈造型餅乾，光拿在手上就秒殺手機記憶體。

地址：山形市本町1-7-26
営業時間：10:00 〜17:00

關鍵字： 豆乳甜甜圈 黃豆甜甜圈 山形縣 山形旅遊 山形美食 日本旅遊 日本美食 日韓風 美食情報

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

三重「瀑布滑草場」8/10啟用免費玩

內湖早午餐有爆漿芋泥吐司、軟Q蛋餅

老爸身分證2個8四人玩六福村888

台東自然風民宿坐擁太平洋海景！

新竹超浮誇燒肉丼飯！肉多到會山崩

台北新開咖啡廳「55元起超佛心」

炸排骨嫩又入味！中壢老字號便當店

一張嘉明湖畔全家國旗照感動山友

八爪椅發明者竟是台灣的「她」

3億摩鐵用原始地窖、洞穴吸女粉

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

世界最大！正安吉他年產值飆67億

山形必吃豆乳甜甜圈　10口味讓你選擇..

世界上最小的廚師2.0到台南晶英

傳小三通證停發　金門縣長回應了

一張嘉明湖畔全家國旗照感動山友

台中全新「大慶夜市」8/17開幕

阿舍推老饕半筋半肉牛肉麵搶市場

3億摩鐵用原始地窖、洞穴吸女粉

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366