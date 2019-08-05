現做現賣！山形網美系「豆乳甜甜圈」　10種↑口味讓你選擇困難

▲山形甜點黃豆甜甜圈nicoドーナツ。

記者蔡玟君／日本報導、攝影

九州由布院必吃甜點「niko豆乳甜甜圈」（nicoドーナツ）現在在山形市內也吃得到！文青風格的質感店鋪，矗立在山形市巷內，利用大豆為底加上五穀雜糧麵粉製作，再以植物油炸，每天現做現賣，紮實口感加上10多種口味，常常一出爐就被掃空，身為甜點控一定要列入山形必吃清單。

▲niko甜甜圈都以大豆製作。

niko甜甜圈山形店老闆表示，niko豆乳甜甜圈自大分起家，目前全日本共有5間店，山形店則於5年前正式開幕。店家表示，niko甜甜圈最大特色就是運用大豆、16種五穀雜糧麵粉、北海道小麥粉等日本國產食材製作，為求健康，連炸甜甜圈的油也使用植物油，由於做法與一般甜甜圈截然不同，外皮吃起來並沒有一般甜甜圈酥脆，但一顆顆甜甜圈紮實，且並不會過甜與過油，即使是怕胖的女性也可以輕鬆品嘗。

▲niko甜甜圈太受歡迎，每天一開店就會迅速被掃空。

店長表示，店內甜甜圈每天現做現賣，一天最多可以賣到200個，人氣最高的口味分別是巧克力、楓糖杏仁脆片和原味，根據季節不同，還有櫻花麻糬口味、椰子口味等，每天多達10種口味陳列，勢必讓甜點控選擇障礙。

▲無咖啡因的豆乳摩卡與豆乳歐蕾光拿在手上就超好拍。

▲點份甜甜圈和豆乳咖啡在店裡用餐超悠哉。

此外，店內更推出無咖啡因咖啡，有豆乳摩卡和豆乳歐蕾2種選擇，利用穀物咖啡加上自家製的大豆泥，以及咖啡蒟蒻，最後在表面淋上鮮奶油與甜甜圈造型餅乾，光拿在手上就秒殺手機記憶體。

地址：山形市本町1-7-26

営業時間：10:00 〜17:00