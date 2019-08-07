鏡面星空房、日式露天湯屋像在國外度假　情人必住3間夢幻酒店

▲不必出國趕行程在度假飯店放空也很浪漫。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）



記者陳涵茵／台北報導、攝影

只要有心天天都是情人節，七夕來不及安排規劃出國小旅行，週末去飯店愜意住一晚也很浪漫，《Ettoday新聞雲》精選以下3間特色飯店，不趕行程在特別節日奢華一晚，不用出國也像在國外度假一樣放鬆。

1.涵碧樓

地址：南投縣魚池鄉水社村中興路142號

電話：049 2855311

▲涵碧樓環景星空美景。（圖／涵碧樓提供。）



無法摘下星星送另一半，就帶他去賞美麗的夏夜！日月潭除了優美的山光水色風景之外，還有一處秘密約會景點360度鏡面星空保證浪漫。白天搭船欣賞水色風光、夜晚觀星是日月潭的夏季約會定番，銀河、大三角最佳觀賞時刻就是夏夜，在夜裡一起抬頭尋找牛郎織女星也別有浪漫。

▲日月潭涵碧樓蔣公碼頭。



全台灣觀星秘境中除了有合歡山武嶺、與東部幾處海濱之外，其實還有一處秘密景點－日月潭涵碧樓蔣公碼頭，因坐北朝南方位，阻擋了來自都會地區的光害，平靜的水面倒映著浩瀚星海，360度的鏡面星空成了天文迷追星的私房景點。此外，涵碧樓是日月潭周邊的頂級度假酒店之一，房內就能愜意眺望湖光山色，在特別的節日奢侈一晚絕對能為感情加溫。

2.陽明山出霧溫泉飯店

地址：新北市金山區山城路82號

電話：0224080666

▲隱密的戶外露天溫泉，能邊眺望山林美景邊泡湯。



想沈浸在兩人小世界不被打擾就往山裡去，陽明山出霧溫泉會館位在金山與陽明山交界處，因海拔高度約1200公尺，經常可見雲霧繚繞美景，最棒的是不用飛日本也能享受如同日式露天溫泉般的頂級享受。

▲館內以大量檜木、天然木材與石材建造而成。



陽明山擁有豐富的大屯山火山地熱資源，且因出霧溫泉地理位置剛好在硫磺泉與碳酸氫鈉泉交界處，因此能泡到特別的弱鹼性硫磺泉，色澤與氣味都較一般硫磺泉淡。

會館僅有28間房，每間都設有私人溫泉池，其中露天的戶外湯屋房更如同在仙境泡湯般夢幻，泡著湯、眺望綠意聽著蟲鳴鳥叫疲憊瞬間消散，不過會館內僅有4間戶外露天湯屋房，想入住得碰碰運氣。

3.大溪笠復威斯汀度假酒店

地址：桃園縣大溪區日新路166號

電話：03272 5777

▲大溪笠復威斯汀度假酒店。



想要到海島度假酒店放空卻排不出假，桃園的大溪笠復威斯汀度假酒店（The Westin Tashee Resort）絕對是遠離塵囂的好去處，整座酒店被山林圍繞，每間都有獨立的戶外陽台與浴缸，打開窗就能氣眺望山巒美景。酒店內還有一座超大泳池，池畔造景、水中躺椅、白布幔沙發床，彷彿來到峇里島度假，炎炎夏日想泡在水裡放空多久就泡多久。

▲超大泳池彷彿置身在海島飯店度假。



▲每間房都有浴缸與小陽台。



飯店設施可不止這些，大溪笠復威斯汀度假酒店設有頂級Spa與水療設施，更緊鄰102公頃的大溪高爾夫俱樂部場地，甚至為親子客打造威斯汀兒童俱樂部，有小火車、巨型西洋棋盤、迷你高爾夫球場、沙坑等設施，老夫老妻也能愜意在這度過浪漫情人節。

▲頂級Spa與水療中心。