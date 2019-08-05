世界上最小的廚師2.0到台南晶英　馬可波羅東遊記全新故事菜色



▲世界上最小的廚師2.0到台南晶英，馬可波羅東遊記有著全新故事菜色。（圖／台南晶英提供，以下同）



記者黃士原／台北報導

南台灣的朋友還記得「小廚師奇遇記」裡小廚師冒險做菜的可愛模樣嗎？台南晶英酒店再度隆重推出全新「小廚師馬可波羅東遊記」，精彩冒險的影片搭配六道創意菜色，包括航向大海的小廚師專屬書盒、香料牛小排、鮑魚海藻湯、喜馬拉雅山雪酪、波士頓活龍蝦、主廚招牌甜點共6道，午晚餐每人1,980元。

進入ROBIN’S餐廳專屬設置的全黑用餐空間後，活靈活現、身高僅5公分的迷你小廚師就會出現在您面前，故事一開始，小廚師講述自己位於法國馬賽(Marseille)餐廳裡的生意遇到瓶頸，為找尋靈感與食材來開發新菜色，他踏上探險家馬可波羅由西向東的旅行路線，冒險航向地中海，小船在驚濤駭浪間起伏不定，伴隨著海洋漂流，首先獻上「小廚師專屬書盒」5樣開胃菜。





▲「小廚師專屬書盒」5樣開胃菜。





▲香料牛小排。



接著上桌的菜色是別具風味的香料牛小排、鮑魚海藻湯、荔枝香草雪酪、波士頓活龍蝦排與弗雷多努軋。弗雷多努軋是將蜂蜜與糖高溫融化後與蛋白一起打發，接著放入方塊造型的橘子、檸檬、覆盆莓、榛果以及開心果等果乾，再加入鮮奶油冷凍成型，上桌前搭配小廚師沿途收集的無花果以及季節芒果等，也宣告抵達此次美食之旅的最終點。





▲鮑魚海藻湯。





▲荔枝香草雪酪。



由比利時科技公司Skull Mapping團隊打造前所未有的餐桌體驗，將最新3D裸視軟體、結合投影與動畫技術，這次「小廚師馬可波羅東遊記」畫面及音響都更加升級，每個國家搭配不同音樂氛圍，整體用餐價值提升。台南晶英酒店ROBIN’S餐廳即日起開始接受預訂，每人1,980元，午晚餐各僅限定一場，12人包場更加贈甜點米布丁。





▲弗雷多努軋。