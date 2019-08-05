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快煮麵進入戰國時期　阿舍推老饕半筋半肉牛肉麵搶市場

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▲快煮麵進入戰國時期　阿舍推老饕半筋半肉牛肉麵搶市場。（圖／微風集團提供）
▲阿舍推老饕半筋半肉牛肉麵搶市場。（圖／微風集團提供）

記者黃士原／台北報導

今年以來，每個月都有快煮麵新品牌亮相，就連瓦城也推出快煮麵，快煮麵市場正式進入戰國時期！而阿舍食堂在2018年首度跨足牛肉麵市場推出頂級快煮麵「老饕和牛牛肉麵」，今年七夕前夕再推「老饕半筋半肉牛肉麵」，定價350元，目標將鎖定年輕小家庭以及白領上班族群。

老饕半筋半肉牛肉麵除了麵體份量升級外，將以濃郁湯頭、Ｑ彈牛筋、軟嫩大塊牛肋精華及酸甜清爽自製酸菜，提升整體層次與口感，以便利、健康又美味的賣點。

阿舍食堂自上一季與「調飲廚房」ROOM by Le Kief跨界合作，以分子料理手法呈現阿舍風味的調酒，顛覆了大家對於乾拌麵的想像，而這次再出擊與紅酒品牌聯名外，也將於今年第4季再推出品牌聯名款以及跨界新口味。


▲瓦城推出泰式酸辣乾拌麵。（圖／瓦城泰統集團提供）

瓦城泰國料理連鎖餐廳推出「瓦城泰式酸辣乾拌麵」，以泰國空運進口酸辣醬料為基底研製，酸度與辣度黃金比例呈現，麵條則是嚴選台南日曬手工關廟麵，麵體Q彈且與特色醬料完美結合，加上超份量的乾高麗菜及香菜，提香又爽脆。


▲3種不同口味的「詹麵」和「詹醬」都可以混搭使用。（圖／記者徐溱謐攝）

而擁有32年資歷的名廚詹姆士也在日前推出自創品牌「詹麵」，只要2分半就能上桌，還有2款口味堅果、川麻，和另一款激麻醬料都可以混搭使用。「詹麵」90公克的麵條可以在2分半的時間內快速煮熟，比起市面上約4到5分鐘還來得俐落；方形麵體在口中的立體感好，細麵也可以吸附更多的醬汁，吃起來比其他麵體更為濃郁。

關鍵字： 美食情報 阿舍食堂

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