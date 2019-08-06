

影音新聞中心／香港採訪報導



航海王粉都暴動啦！至今已推出20年，今年與香港海洋公園合作，於7/13至9月1日展開「海洋公園夏水戰」，吸引大批粉絲前來朝聖！這次特地打造「夏水戰濕身專區」，重現7大航海王經典場景，如停泊在夢幻水都的千陽號、一張張海賊通緝令和巨型草帽等等。展開今夏最難忘的冒險之旅，更推出一系列「航海王」主題美食及獨家商品，粉絲們千萬不能錯過。





▲超萌的喬巴爆米花桶。（圖／ETtoday記者拍攝）

一、海賊通緝令

「海賊通緝令」是園區內一大拍照打卡場景，外面是一張張通緝令的合照看板，而裡面則是噴水走道，進入裡面拍照時，一不小心就會被噴得全身溼答答的！





▲海賊通緝令的拍照牆面。（圖／ETtoday記者拍攝）

二、草帽小子一伙見面會

海濱樂園廣場每日都有舉行「草帽小子一伙見面會」，遊客可和魯夫、喬巴、索隆等角色合照留念，一次滿足粉絲勇闖「偉大航道」的期待。





▲超人氣喬巴見面會，可以和人偶近距離拍照。（圖／ETtoday記者拍攝）

三、海賊王:水戰激鬥-水戰場

在濕身專區中， 最刺激好玩的就是大型水戰場「海賊王：水戰激鬥」，重現航海王最經典的戰役「頂點戰爭」。遊客可與伙伴組成8人小隊，拿起水槍加入草帽一行人決戰海軍，勇闖海軍大本營。途中會經過各式水炮機關、瀑布，熱血見證海賊夥伴們的友情力量，驚險刺激又清涼消暑，時間約20分鐘左右，出來會全身濕透透唷。





▲超刺激的水戰場。（圖／ETtoday記者拍攝）



▲重現漫畫中，和海軍的經典戰役「頂點戰爭」。（圖／ETtoday記者拍攝）

四、巨型魯夫草帽

在水戰場的旁邊，有巨型的魯夫草帽造型水簾，很適合夏天玩水在這邊先沖個涼呢！





▲草帽噴水拱門。（圖／ETtoday記者拍攝）

五、小海賊水花大亂鬥&小海賊泡泡派對

而這裡也有適合小小朋友的玩水區，只要「小海賊」區裡走，就有許多可愛版的航海王角色藏身在角落。這裡有草帽噴水拱門、超級大水簾、噴泉迷陣等濕身機關，甚至可以向其他小海賊大玩水槍對決的「小海賊水花大亂鬥」，以及漫天泡泡包圍下的「小海賊泡泡派對」。多元設施可滿足不同年齡層的夏日玩水需求。





▲往小海賊區走就進入兒童區囉。（圖／ETtoday記者拍攝）





▲小海賊泡泡派對。（圖／ETtoday記者拍攝）

六、仲夏水花狂舞派對

現場也有精采的表演，水手們會現身海濱樂園廣場，獻上勁歌熱舞，在過程中也會發給大家水槍，讓大家與舞蹈員一起玩水，感受動感夏日。





▲精彩的水手歌舞表演。（圖／ETtoday記者拍攝）

七、千陽號船頭

園區內還有不少航海王經典場景，如停泊園區正門夢幻水都的「千陽號船頭」。讓許多粉絲都瘋狂了！







▲經典的千陽號船頭。（圖／ETtoday記者拍攝）

如果玩累了，想要找地方休息吃飯，園區內也有航海王的主題餐廳，主推「惡魔果實乾果蛋糕」、「草帽小子一伙通緝令牛油曲奇」，正餐的話也有「航海王套餐」。在園區的小食亭里，有販賣獨家的兩款「魯夫夏日隨行汽水杯」和「貪吃鬼喬巴夏日隨行汽水杯」，以及人見人愛的「喬巴造型爆米花套裝」，實在是讓人看的好心動呀~不入手真的是對不起自己！





▲左-喬巴爆米花桶，中-貪吃鬼喬巴夏日隨行汽水杯，右-草帽小子-伙通緝令牛油曲奇。（圖／ETtoday記者拍攝）





▲喬巴爆米花桶（圖／ETtoday記者拍攝）

有玩有吃之後，當然也要血拼採購航海王限定商品。香港海洋公園首次與航海王推出多款聯名限定商品，包括各式印 花T恤、夏日服飾及防水手機套等等，以及和SKECHERS聯名的8款限量老爹鞋。遊客們更可於遊戲攤位贏取獨家的航海王禮品，把熱愛的人氣動漫主角們通通帶回家陪伴。





▲禮品部的商品（圖／ETtoday記者拍攝）





▲與SKECHERS聯名的限量老爹鞋（圖／ETtoday記者拍攝）