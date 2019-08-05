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日本女星竹內結子也愛不釋手的巧克力Satie　明日咖啡也買得到

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▲日本女星竹內結子也愛不釋手的巧克力 Satie海外首家店進駐明日咖啡。(圖／忠泰生活開發提供)
▲日本女星竹內結子也愛不釋手的巧克力，Satie海外首家店進駐明日咖啡。(圖／忠泰生活開發提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

情人節最熱銷的商品還是巧克力。位於忠泰美術館內的明日咖啡MOT CAFE，特於今年引進銷量位居日本前五大的法國製造日本品牌Satie，準備搶攻巧克力市場，這也是Satie巧克力海外首店。即日起至8月31日前全品項限時限量85折。

Satie始於1996年一間名古屋咖啡店，其創辦人因鍾愛巧克力，每年都會飛往世界各地做市場調查，因一次在法國吃到松露巧克力後對其大感驚豔，遂創立了在法國製造為主的日本巧克力品牌Satie，並以當時在咖啡店流行播放的法國著名藝術音樂作曲家”Eric Satie”的曲目來命名。

▲日本女星竹內結子也愛不釋手的巧克力 Satie海外首家店進駐明日咖啡。(圖／忠泰生活開發提供)
▲Satie 戀愛子彈巧克力。

曾在短時間內締造勝過GODIVA的銷售成績而一夕爆紅的Satie，也被日本女星竹內結子列為最愛之一，並將其中的「戀愛子彈巧克力」收錄在自己的甜點書中，目前僅在日本東京、名古屋與橫濱的百貨專櫃販售，明日咖啡是全球唯一的海外販售通路。

▲日本女星竹內結子也愛不釋手的巧克力 Satie海外首家店進駐明日咖啡。(圖／忠泰生活開發提供)
▲Satie 聖多美島可可心型巧克力。

▲日本女星竹內結子也愛不釋手的巧克力 Satie海外首家店進駐明日咖啡。(圖／忠泰生活開發提供)
▲Satie 螺貝巧克力。

明日咖啡此次與日本同步，引進4種最受歡迎的口味：明星熱銷款的「帽子巧克力」，適度的甜味和絲絨般生巧克力的口感深獲大人小孩的喜愛；而「戀愛子彈巧克力」則為帽子巧克力的迷你版，為一口享用而特別設計，相當受到小資女與家庭客的青睞；「聖多美島可可心型巧克力」則選用非洲巧克力寶島上的特選可可豆和混合可可豆製成，討喜的愛心造型為送禮時的第一首選；「螺貝巧克力」則是在香醇濃郁的松露巧克力上包裹一層原味巧克力，為一款外脆內柔、一次可品嚐到兩種滋味與口感的大人味巧克力。

關鍵字： 美食情報 巧克力 Satie

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