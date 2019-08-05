台北4個私房約會景點！總統級避暑山莊、在名人故居放閃吃美食



▲台北4個充滿人文氣息的私房約會景點之一「孫運璿科技．人文紀念館」。（圖／鄭達敬攝影）

記者林育綾／綜合報導

七夕情人節想出門，又擔心餐廳、電影院和熱門景點到處人擠人嗎？在台北想要來場浪漫約會，可以安排一趟名人故居的小旅行，4個私房景點包括「孫運璿故居」、「市長官邸藝文沙龍」，還有陽明山士林一帶的「錢穆故居」、「草山行館」，都是迷人又不喧鬧的好去處。除了可以一窺名人私下對夫人「鐵漢柔情」的一面，還有雅緻的園區佈置、美景與美食，更可以享受過去總統級的「避暑山莊」。

一、錢穆故居



▲錢穆先生與夫人從前對弈畫面。（圖／錢穆故居提供）

位於士林外雙溪東吳大學校園內的錢穆故居，只要沿著故居內的楓林步道而上，即可欣賞由錢穆夫人精心設計的庭園植栽，如楓樹、黃金竹、茶花等。從館內展覽可看出錢先生喜歡圍棋，但他不怎麼喜歡與人對弈，嫌那樣費時傷神，只偶爾在夫人覺得心情煩悶時，夫妻對下。他曾說：「只有如此，勝也好，敗也好，可以不傷神。」因為夫妻之間不用談輸贏。逛完故居，可以到旁邊的人文茶館沏一壺茶，靜靜地看書、品嚐茶香。



▲錢穆故居旁的人文茶館美食。（圖／法國炸影像工作室彭楚元攝影）

錢穆故居

電話：02-2880-5809

地址：台北市士林區臨溪路72號

開放時間：週二至週日9:00 - 17:00，每週一及國定假日休館

二、草山行館



▲「草山行館」以往是總統夫妻才能使用的「避暑山莊」，如今開放民眾，從高處遠望關渡平原、社子島、觀音山盡收眼底。（圖／鄭達敬攝影）

另一處可一窺名人夫妻生活日常的館所「草山行館」，座落於陽明山國家公園的花鐘立體停車場旁湖底路，是民國38年政府播遷來台後，蔣中正總統與夫人擇定的第一處住所，也可以說是「台灣第一座總統官邸」，館內保留了當時的書房、起居室及夫人的畫室。



▲草山行館的「飲和堂」可享用懷舊下午茶。（圖／鄭達敬攝影）

以往只有總統夫妻才能使用的「避暑山莊」，現在成為民眾也可休憩之處。目前館內也正展出畫家莊靜純「向陽坡上」創作個展，在炎熱夏日上山避暑之際，也可到館內「飲和堂」享用「美齡懷舊午茶」，從高處遠望關渡平原、社子島、觀音山，更可欣賞夕照，自然美景盡收眼底。



▲草山行館的「飲和堂」可享用懷舊下午茶。（圖／鄭達敬攝影）

草山行館

地址：台北市北投區湖底路89號

電話：02-2862-2404

展覽時間：二~日10:00-18:00

餐飲時間：週二~日11:00-17:00

三、孫運璿科技．人文紀念館



▲「孫運璿科技・人文紀念館」杜鵑花盛開時，可賞花、賞建築。（圖／鄭達敬攝影）

「孫運璿科技．人文紀念館」位於台北捷運小南門站出口附近的博愛路底，是孫運璿先生任行政院長時的宅邸，是和洋混合之建築。在館內「摯愛不渝」的展間，有他與家人相處的點滴和夫妻之間的情書，最濃情密意的一段莫過於「情深似海，其實世上最深的太平洋海溝，也沒有我愛你之深。」



▲在館內「摯愛不渝」的展間，有他與家人相處的點滴和夫妻之間的情書。（圖／孫運璿科技・人文紀念館提供）



一旁也有孩子對父親的生日祝福：「您是我們兒女的『大樹』、『燈塔』、『百科全書』。」從這些書信中，讓民眾可一探孫運璿在世人印象中專業又堅毅的外表下，富有人情味的一面。紀念館旁也有手藝頗佳的「藝文小客廳」，夏季特別推出季節限定的香料紙包魚和泰式檸檬蝦，參觀完故居後，可以一邊享用佳餚，一邊度過怡然自得的午後時光。



▲孫運璿科技．人文紀念館附設「藝文小客廳」的美食。（圖／鄭達敬攝影）

孫運璿科技．人文紀念館

電話： 02-2311-2940

地址：台北市中正區重慶南路二段6巷10號

時間：週二至週日，上午10:00～下午17:00

四、市長官邸藝文沙龍



▲「市長官邸藝文沙龍」是「和洋混合」日式住宅的典型代表。（圖／鄭達敬攝）

位於徐州路上的「市長官邸藝文沙龍」建於1940年，是「和洋混合」日式住宅的典型代表，門口兩棵拔高約14公尺高的麵包樹，從日治時期佇立至今已約80個年頭。從台北市改制為院轄市起到1994年為止，共有7位市長居住過官邸內，現在則敞開大門，讓市民免費參觀。

館內現同時正展出「台灣之美林宏山、黃勝良雙聯展」，透過水墨與不同技法的創作，體驗台灣自然生態與新創藝術之美。民眾欣賞完日式建築和畫展後，也能到旁邊的餐廳享用餐點。

市長官邸藝文沙龍

地址：台北市中正區徐州路46號

電話： 02 2392 9510

一般參觀：9:00 – 22:00（除春節外，全年無休，園區參觀免票入場）。

展覽開放：9:00 – 17:00

官邸用餐：9:00 – 22:00（21:00後恕不供餐）