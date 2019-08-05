浪漫過七夕！雙北5大「感情加溫」必備行程懶人包

▲許多人都會送巧克力當作情人節禮物。（圖／pixabay）

記者徐溱謐／綜合報導

七夕情人節就要到了，許多情侶都在思考該送給另一半怎樣的驚喜？或是怎樣的行程才能讓彼此有不一樣的火花？不妨試試手作課程吧！《ETtoday新聞雲》挑選了5種能讓感情加溫的行程，有吃有看又有玩，願天下有情人都能過個不一樣的情人節。

▲情人節當天可以到烘焙教室親手製作巧克力送給另一半。（圖／CW巧克力人文咖啡粉專）

1. 製作專屬的巧克力

巧克力的苦甜和愛情的滋味有些相似，情人節時也有不少情侶會互送巧克力來表達愛意。現在有許多烘焙教室提供甜點製作課程，有的也包括巧克力的製作教學，和另一半一起來場充滿巧克力的約會吧！

CW巧克力人文咖啡

地址： 台北市松山區八德路三段25號

電話： 02 2577 2238



▲親手做戒指給另一半是非常浪漫的事。（圖／草山金工粉專）

2. 一日銀匠體驗

每段愛情都要經過千錘百鍊的冷熱交替，你是不是也想要給你們的愛情一個信物呢？全台有多間分店的草山金工就有提供這樣的服務，課程有3大項目，包括金工、緞敲、漆藝，每種價格都不同，端看情侶們想要怎樣的銀飾。

KINJO草山金工-天母

地址： 台北市士林區中山北路七段57號

電話： 02 2875 5077

▲ABC cooking Studio的課程很有彈性，也可以自己選擇師資。（圖／ABC cooking Studio粉專）

3. 廚藝學校課程

市面上有許多的廚藝學校，各家各有不同的優缺點，例如ABC cooking Studio，不僅有料理課程，還有麵包課程跟甜點課程，不同於傳統教室固定的上課時間、地點和師資，ABC cooking Studio的時間跟地點都非常彈性，師資也能自己選擇。

ABC cooking studio台北101旗艦教室

地址：台北市信義區信義路五段7號5樓

電話：02-8101-7811

▲鶯歌有許多手拉坏體驗館，可以自己製作陶瓷杯子或碗 。（圖／新益源陶器DIY粉專）

4.手拉坏體驗

小時候很多人都作過手拉坏，現在最大的體驗景點就是新北市的鶯歌，燒陶之後店家很貼心地會在上釉完成後，以宅急便的方式將遊客親手製作的杯子或碗送到府。

新益源陶器DIY工廠

地址： 新北市鶯歌區尖山埔路55巷13號

電話： 02 2679 2178

▲親手為另一半製作一個皮件讓他隨身攜帶吧。（圖／Hsu&Daughter手工皮件粉專）

5.手作皮件

現在坊間也有許多手縫的皮革小物課程，供想要給另一半手作皮件的人，產品種類相當多，包括長短皮夾、零錢包、名片夾等，價格也都會依品項的不同有所變動。

Hsu & Daughter 手工皮件

地址： 台北市大安區羅斯福路三段283巷14弄14之1號

電話： 02 2362 0321