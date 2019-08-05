

▲限時一個月，50樓Café推出黃鰭鮪魚、澳洲戰斧牛排吃到飽。(圖／50樓Café提供)



記者黃士原／台北報導



全國最高的自助餐廳「50樓Café」暑假最新活動「海陸高峰會」將從8月6日至9月8日限時推出，二大主角分別是整尾現流的黃鰭鮪魚、巨無霸等級的澳洲戰斧牛排(平日午餐則為美國燒烤牛排)領銜演出，活動期間使用遠銀卡刷卡消費，天天享有8折特惠。

這次海陸高峰會活動，主廚採用每隻30公斤、每公斤超過400元的現撈黃鰭鮪魚，以現切秀的方式呈現刺身和腹肉的鮮腴美味，並再製成其它各款佳餚，像是鮪魚肚散壽司、蘆筍極黑豬佐鮪魚醬、鮪魚蟹肉麵沙拉、鮪魚蕃茄酸豆沙拉、夏威夷生醃鮪魚、醬漬鮪魚山藥泥涼麵等。





▲澳洲戰斧牛排吃到飽於平日晚餐和假日全天候供應。(圖／50樓Café提供)

另外，主廚挑選中先穀飼(肉色美、香氣足)、再肥育(肉質軟嫩Q彈)的澳洲戰斧牛排，這骨肉相連未經分切的巨無霸牛排，要先經混合了海鹽、胡椒的多種香料，醃漬12小時，再將抹醬刮下鋪在烤盤底，把重新塗了芥末醬的超大塊戰斧牛排擺上，澆淋橄欖油、入烤箱烤成6分熟度後，此一戰斧牛排於平日晚餐和假日全天候供應，平日午餐時段則提供美國燒烤牛肉。

餐檯上還有琳琅滿目的各種選項，亮點菜色包括現煮牡蠣湯、奶油檸檬魚片、摩洛哥甜椒燉羊肉、迷迭香烤雞腿、起士焗烤鮮筍洋芋、古早味滷豬腳、京都子排、剁椒魚下巴、川味牛肉麵…等，假日晚餐再加碼紅甘生魚片、生食級甜蝦握壽司、白灼軟絲、和蒜味椒鹽泰國蝦，搭配台啤生啤酒佐餐最是過癮。