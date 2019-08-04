獨／夢想永不退流行！台北新開咖啡廳「55元起超佛心」

點評：老闆真的有浪漫的靈魂...

▲今年6月中，捷運南京復興站附近街邊多了一間平價咖啡廳。（圖／記者黃克翔攝）

記者彭懷玉／專訪

在紛擾的台北市區，許多人渴望能躲進一處舒適的空間，啜飲口咖啡，讓咖啡因提神醒腦、療癒身心，然而，隨著物價上漲，咖啡廳愈開愈多，一杯動輒120~150元，久而久之，荷包大感吃不消，位在南京復興站卻有這樣的一間咖啡廳，裝潢走英式雅痞，價位卻跟路易莎、Cama等連鎖咖啡廳差不多，究竟怎麼在成本和品質取得平衡？老闆孫紹軒有著浪漫的想法，《ETtoday新聞雲》帶你獨家來了解。

▲孫紹軒將「眾人皆醉，丑角獨醒」定為 i/b/t Coffee的精神標語。（圖／記者黃克翔攝）

「眾人皆醉，丑角獨醒」是 i/b/t Coffee的精神標語，講的是丑角象徵著在看似有序的世界裡清醒、叛逆與懷疑的獨特存在，套用到咖啡廳，就是風格與連鎖、美味與平價、堅持與傳承，即使知道很難，始終希望夢想能找到完美的平衡，這句《紙牌的秘密》中令人哲思的句子，其實正說明了i/b/t與威爾貝克之間的關係。

▲I/b/t Coffee老闆孫紹軒說，為了想加盟威爾貝克，我打了2年半的電話...當他們終於點頭時，那一刻我高興到要跳起來！（圖／記者黃克翔攝）

i/b/t Coffee老闆孫紹軒說，威爾貝克創辦人Jeff跟Eric正是看了《紙牌的秘密》，才決定要開咖啡廳，「聽聞威爾貝克堅持10年的故事感動不已，為了想一同合作，我打了2年半的電話...當他們終於點頭時，那一刻我高興到要跳起來！」

▲點咖啡只要加20~35元即送早餐。（圖／記者黃克翔攝）

孫紹軒出生在餐飲業世家，原本從事金融保險業，因為懷抱咖啡廳夢想，在台南老家接連開了4間決哥手烘咖啡吧，對市場敏感度很有信心的他，今年6月16日，大膽選在南京復興站的偌大店面，開了台北的第一間「i/b/t Coffee」概念店。

▲今年6月16日，孫紹軒大膽選在南京復興站的偌大店面，開了台北的第一間「i/b/t Coffee」概念店。（圖／記者黃克翔攝）

雖然是加盟店，i/b/t Coffee走的路線卻不只是外帶咖啡吧，孫紹軒擅長大數據分析，他觀察到，因為近年景氣差，外帶咖啡吧的營業額大幅下降，因此乾脆提供一個更舒適的概念店空間，將產品單價定位在星巴克和路易莎之間，試圖打開連鎖加盟的新市場。

▲整體裝潢走英式雅痞風，復古沙發皮椅、大理石桌、鎢絲燈、復古海報掛畫...囊括時下最夯的咖啡廳元素。（圖／記者黃克翔攝）

一踏進店內，有種說不上來的放鬆感，整體裝潢走英式雅痞風，復古沙發皮椅、大理石桌、鎢絲燈、復古海報掛畫...囊括時下最夯的咖啡廳元素，時尚氛圍渲染在整座空間，用筆電、看書、聊天、談公事的客人適得其所，耳邊傳來的是英文老歌，調性一致且自成一格，不流於俗套。

▲I/b/t Coffee將產品單價定位在星巴克和路易莎之間，試圖打開連鎖加盟的新市場。（圖／記者黃克翔攝）

「充滿童心的懷舊感」孫紹軒形容店內風格，「很奇妙的，因為是幾個大男生一同創立這個品牌，而我們對音樂、空間擺飾都有一樣的偏好。所以最後以塗鴉風格呈現這樣充滿視覺張力的品牌氛圍，而這些文字也不是空穴來風，大多是我們喜歡的英文老歌歌詞、或是一些論述咖啡我們喜歡的經典名言。咖啡杯上的復古元素也是我們喜歡的構件。色彩基調以黑、綠、藍三色為主，就像 i/b/t 的品牌名一樣，來自in between的母音縮寫，有點酷也有點時髦。」

▲與 i/b/t 的品牌名一樣，來自in between的母音縮寫。（圖／記者黃克翔攝）

原以為這樣的空間，餐飲價位要百元起跳，但意想不到的是，最平價的美式咖啡竟然才55元，最貴的黑色柳丁大杯120元，以五種咖啡豆自己配方，若肚子餓想嚐點輕食，有宜蘭鴨賞風車麵包、德式香腸培根堡等。由於附近上班族多，在早餐時間前來，只要點飲料加20~35元即送早餐，相當划算。而現在為試營運菜單，之後會有套餐選擇，價格不會調漲，反而會下修。

▲I/b/t Coffee價位落在55元至120元之間。（圖／記者黃克翔攝）

▲德式香腸培根堡95元，之後會有套餐選擇，價格不會調漲，反而會下修。（圖／記者黃克翔攝）

裝潢就花了300萬，奠基於以往做金融業和另外兩位「貴人」的投資，孫紹軒坦言「不成正比啊，但我們不是商業導向，光是世界比賽專用的咖啡機就要價60幾萬了，但這樣的堅持絕對是有理由的，好的機台才能讓咖啡風味層次更豐富。」他接續解釋，我們「不會去反推要賺多少錢，再來設定價，而是先準備風味好的飲品，客人自然會回流。」

▲光是世界比賽專用的咖啡機就要價60幾萬了，但好的機台才能讓咖啡風味層次更豐富。（圖／記者黃克翔攝）

跟老闆的對談，讓我想起曾聽過「你想害朋友就叫他去開咖啡廳」這句話，但樂觀的他也只是發自內心的一笑帶過，在他身上，我看見了職人的堅持，做自己夢想的事，再累都不苦，夢想這件事，永遠不會退流行。

▲孫紹軒坦言「價格和回收不成正比啊，但我們不是商業導向，但堅持絕對是有理由的。（圖／記者黃克翔攝）

i/b/t Coffee

地址：台北市復興北路148號1樓