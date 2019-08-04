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承德不只有避暑山莊！晚上觀賞《康熙大典》享受皇家奢華之旅

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▲▼大型戶外實景演出《鼎盛王朝‧康熙大典》。（圖／翻攝自鼎盛文化官網）
▲全球第一個以皇家文化為主題的大型戶外實景演出《鼎盛王朝‧康熙大典》。（圖／翻攝自鼎盛文化官網，下同）

記者黃凱翊／承德報導

提到河北承德，除了古裝劇裡常出現的承德避暑山莊外，你還會想到什麼呢？千萬別錯過全球最大規模的大型戶外實景演出《鼎盛王朝‧康熙大典》，一場70分鐘的表演，將帶給你磅礡震撼又華麗精彩的視覺饗宴。

《康熙大典》是以清朝康熙皇帝的一生作為表演主軸，全劇以《序•逐鹿》、《天問》、《天籟》、《天命》、《天下》、《尾聲•滿漢全席》六幕組成，演繹出這位8歲登基、14親政、殺了鰲拜又平定吳三桂，政績赫赫充滿傳奇色彩的皇帝。

▲▼大型戶外實景演出《鼎盛王朝‧康熙大典》。（圖／翻攝自鼎盛文化官網）

▲在第一幕開場時，就有200匹駿馬衝上舞台，營造出萬馬奔騰逐鹿中原的磅礡氣勢。

在表演一開始，就有200匹駿馬衝進露天表演場裡，讓2000多名觀眾一下子就感受到了當年滿族人逐鹿中原的震撼氣勢。第一幕的《逐鹿》，從少年康熙張弓射鹿時，領悟到象徵天下的小鹿，並非弓箭能夠馴服，開始努力學習漢民族文化，研修儒道學說，致力於治理天下，一路演到最後端上的100道滿漢全席，將大清王朝最鼎盛時期的輝煌歷史，以壯闊的視覺饗宴呈現，這樣氣勢磅礡的大型實景演出，在其他地方並不容易見到。

整場演出除了眼前的表演場外，還結合了周圍的山坡與正前方的巨石，不論是造景背後突然出現水生轟隆的瀑布，還是當燈光突然打在巨石與樹叢間創造出滿天星斗的壯觀景象時，往往都讓在場觀眾忍不住驚呼讚嘆。
▲▼大型戶外實景演出《鼎盛王朝‧康熙大典》。（圖／翻攝自鼎盛文化官網）
▲舞台周遭的山林也成了表演的一部分，燈光打在樹叢間成為佈景，也讓視覺饗宴變成360度零死角。

其中最令人印象深刻的，便是一座高12公尺、寬8.6公尺的佛像也隨著劇情發展突然出現在山頂上，也更讓人讚嘆製作團隊的用心與努力，據悉，不僅是舞台下建有深達10多公尺的升降機，讓大型布景可隨著劇情發展迅速出現在舞台上，光是將佛像搬運到山頂就耗費了近兩個月。

整場演出除了會看見200匹戰馬外，還有500多名專業演員一起參與演出，每年從4月演出到9月，每晚都有兩場至三場表演，演出至今已有8年，依舊場場爆滿，網路上全是滿滿好評！整場演出就像一部奢華的電影，也讓表演場地所在的元寶山，在燈光映照之下顯現出夢幻般的氣息。
▲▼大型戶外實景演出《鼎盛王朝‧康熙大典》。（圖／翻攝自鼎盛文化官網）
▲第二幕《天籟》，描述康熙游江南，而體會到了江南煙雨詩畫的風情。
▲▼大型戶外實景演出《鼎盛王朝‧康熙大典》。（圖／翻攝自鼎盛文化官網）
▲最後的《滿漢全席》，隨著御廚演員唱名，端出了一百道滿漢蒙等各民族的特色料理，成為了滿漢全席。

來到承德旅遊，白天可先到承德避暑山莊，這座避暑山莊當年是由康熙皇帝下令修建，一直到乾隆時期才徹底完工，更是電視劇《還珠格格》當年的拍攝地點，後花園中的煙雨樓就是當年小燕子居住的漱芳齋；到了晚上別只是窩在飯店內打發時間，從市區搭車只要30分鐘就可到《鼎盛王朝‧康熙大典》的演出地點，看完精彩的表演之後，才算完美了這趟只有承德才享受得到的「皇家之旅」。

《鼎盛王朝‧康熙大典》

演出影片請點此觀看

演出時間：每年4月至9月底，每晚有2至3場演出
演出地址：河北省承德市双滦區元寶山大街188號鼎盛王朝皇家剧场

關鍵字： 大陸旅遊 河北旅遊 承德旅遊 康熙大典 鼎盛王朝康熙大典 戶外實景演出

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