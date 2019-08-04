中角灣「國際衝浪基地」年底完工！燈塔、溫泉可以這樣玩

▲中角遊客中心新建衝浪基地，願景圖近日曝光。（圖／北觀處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

喜歡衝浪的民眾常會往頭城烏石港、蜜月灣跑，而新北市金山區的中角灣，是北台灣新興的衝浪熱點，北觀處將中角灣一帶打造成「國際衝浪基地」，目前工程已發包，預計年底完工，近期「完工模擬圖」也曝光，衝浪客們又有一處全新朝聖點。

▲中角灣半月形的海灣，砂質細膩、海灘長，與墾丁的海灘名列南北衝浪勝地。（圖／記者彭懷玉攝）

中角灣半月形的海灣，砂質細膩、海灘長，與屏東墾丁的海灘名列南北衝浪勝地，為提供優質衝浪訓練基地及舒適遊憩環境，行政院於今（108）年3月26日核定國際級衝浪基地建置計畫，將由新北市政府開闢計畫道路、建置衝浪中心，並由北觀處辦理中角遊客中心新建及周邊環境改善，相關工程已於7月起陸續動工，預計年底建置完成及啟用。

▲「衝浪天堂」金山中角灣。（圖／新北市新聞局提供）

北海岸及觀音山國家風景區處長張振乾日前受訪時表示，未來中角灣將打造「國際衝浪基地」，最快趕在10月完工，不只是衝浪訓練基地，包含衝浪相關活動、培訓成果、攝影比賽等都有，並藉此讓民眾認識這一帶的海岸風情。

▲交通部會同新北市政府及體育署視察中角灣，力拼打造國際級衝浪基地。（圖／觀光局提供）

除了開車之外，自行車慢旅是近來觀光局主推的遊玩方式，北海岸從西到東分別是淺水灣、白沙灣、中角灣和翡翠灣，透過鐵馬串接水域觀光，將點跟點之間做連接，旅客也可從中角灣到極北點「富貴角燈塔」，欣賞沿途美麗的海景，深入當地聚落，再到金山、萬里住宿泡溫泉，舒緩一下身心靈，度過兩天一夜的夏日美妙時光。

▲「中角灣國際衝浪基地」施工期間為因應施工車輛進出、遊憩與人行動線需求考量，車輛進出中角灣將採單進單出。（圖／北觀處提供）

北觀處表示，「中角灣國際衝浪基地」施工期間為因應施工車輛進出、遊憩與人行動線需求考量，車輛進出中角灣將採單進單出，同時規劃遊客臨時上下沙灘動線，並加設方向牌示引導，例假日期間將有人員於台2線中角灣端口進行指揮，請民眾務必遵循交通指揮。