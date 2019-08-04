全台10大最美浪漫教堂！七夕來這裡約會讓她說出「我願意」



▲七夕情人節，帶著心愛的她來場浪漫教堂約會吧！圖為北門水晶教堂。（圖／雲嘉南風管處提供）



記者黃凱翊／綜合報導

七夕又要到了，有些情侶將在這浪漫的日子裡步入婚姻，而婚禮教堂更是許多女生心中的美好幻想。以下整理出全台最美的十大浪漫教堂，不論是歐風教堂還是純白教堂，白天或夜晚都美到不行，讓情侶們在浪漫的氣氛下一不小心就「婚」了頭，快趁七夕拉著另一伴到這裡來預習夢幻婚禮吧！

1.東海路思義教堂

由知名建築師貝聿銘操刀的路思義教堂，是全台灣大學校園中最知名的教堂了，上窄下寬的建築外型像是正在禱告的雙手，是許多中台灣新人拍婚紗照時的外拍首選。

地址：台中市台灣大道四段1727號

▲東海大學路思義教堂已升格為國定古蹟。（圖／文化部提供）

2.淡水禮拜堂

古色古香的淡水禮拜堂，有著中古歐式的建築外觀，深紅石沏而成的主體，還配有高聳哥德尖塔，拍照起來特別唯美夢幻，眼前更有療癒淡水河畔陪襯，明信片般風景就此誕生！

地址：新北市淡水區馬偕街8號





▲淡水禮拜堂就在熱鬧的淡水老街旁邊。（圖／ETtoday資料照）



3.基國派老教堂

有別與華麗的歐風教堂，基國派教堂有著歷史之美，1960年代完工至今仍完好未受損，更獲選內政部「台灣宗教百景」之一。以「通往天堂之鑰」為概念，設計了獨特的入口，取用鄰近蝙蝠洞石材並精雕細琢打造，老教堂的美見證情人們最堅固不渝的愛。

地址：桃園市復興鄉三民村18鄰96-3號





▲基國派老教堂。（圖／網友wei.mz授權）

4.玉井白色教堂

隱身在玉井郊區的白色教堂，有著簡約大方的白色外觀，大片落地玻璃讓陽光可以灑落在教堂內，在溫暖和煦的陽光下辦婚禮就像得到了神的祝福，見證最堅貞的愛情。

地址：台南市玉井區層林里1-8號





▲玉井山中白色教堂。



5. 玫瑰聖母聖殿主教堂

玫瑰聖母聖殿主教座堂，簡稱玫瑰堂，是間座落於高雄愛河旁的天主教教堂，也是天主教會在台灣建立的第一座教堂，歌德式造型外觀，搭配精緻的拱型窗櫺與玫瑰花窗，再加上參天聳立的尖塔，讓這座教堂成為遊客前來約會、婚攝的絕美勝地。

地址：高雄市苓雅區五福三路151號





▲高雄玫瑰聖母堂是難得一見的哥德式與羅馬式尖塔建築（圖／紫色微笑授權提供）

6. 埔里紙教堂

IG上爆紅教堂！由建築師坂茂所設計，從日本神戶市移築台灣，成為南投新興觀光勝地，也是台日在社區營造及地震社區重建的友好表現。由紙材建構而成，橢圓形與外牆之間的空間形成一個特殊迴廊，屋頂棚幕透著天微微的亮光，白天夜晚都有獨特的美。

地址：南投縣埔里鎮桃米里桃米巷52-12號







▲南投埔里紙教堂。（圖／IG@yo2na提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

7. 北門白色水晶教堂

台南北門水晶教堂是國內第一個公家機關以「婚紗攝影」為主題設計的景點，仿造關島海之教會St. Laguna Chapel的水晶教堂，純白教堂襯著藍天白雲是許多人拍婚紗的浪漫首選地。

地址：台南市北門區北門里200號





▲北門水晶教堂。（圖／資料照／雲嘉南風管處提供）

8. 圓滿教堂

隱身於半山腰上的圓滿教堂，有氣派庭園和巴洛克式建築的教堂主體，散發貴族般的典雅氣息，偶像劇《敗犬女王》也曾在這取景過。結合巴洛克式、哥德式、古羅馬式與洛可可式等建築特點，繽紛的可愛教堂超浪漫。

地址：台中市霧峰區峰谷路900號







▲圓滿教堂（圖／網友hisofiasun提供。）

9. 卡片教堂

情侶們想來趟台東輕旅行，千萬別錯過宜灣長老教會「卡片教堂」，知名設計師蕭青陽作品「卡片教堂的鐘聲」曾獲金曲獎最佳專輯包裝獎，而設計靈感就源自台東縣成功鎮的灣基督長老教會，這間「美得像詩歌」的小教堂也因此爆紅。

地址：台東縣成功鎮宜灣路17號（台11線101.5公里旁）







▲美麗的台東成功宜灣長老教會「卡片教堂」。（圖／翻攝自台灣聖經網網站）

10. 香格里拉永恆水教堂

希臘式的白色建築，讓香格里拉永恆水教堂更顯浪漫。不論是白天陽光灑落還是夜晚燈光映襯，教堂都散發出夢幻的氣息，這裡更是偶像劇《小資女孩向前衝》中主角結婚的地點，來到這裡，會讓人立刻想要步上紅毯那一端。

地址：宜蘭縣五結鄉公園二路15號







▲位於宜蘭的香格里拉永恆水教堂。（圖／擷自官網）