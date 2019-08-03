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大稻埕煙火美照台北橋拍不到　首次實施交通管制禁止逗留橋面

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▲▼ 大稻埕煙火,七夕煙火,大稻埕煙火節。（圖／記者徐文彬攝）

▲大稻埕煙火節。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳涵茵／台北報導

大稻埕七夕煙火秀已於今（3日）登場，今年煙火施放長達480秒，又到了攝影同好卡位戰的時刻，許多「最佳拍點」一早就擠滿腳架排隊佔位子，不過被列為大稻埕煙火最好拍景點之一的台北橋，今年不開放民眾拍攝，讓許多攝影師敗興而歸。

大稻埕愛情音樂煙火秀於3日晚間8時在3～5號水門間河域施放，站在台北橋上能眺望煙火綻放於寬廣河面上美景，以往攝影師們總是爭相前往台北橋卡位，不過今年卻無法站在橋上捕捉夢幻美景了。

▲大稻埕煙火台北橋。（圖／記者陳涵茵攝）

▲台北橋今年僅開放媒體拍攝。（圖／記者陳涵茵攝）

大稻埕煙火交通管制指出，台北橋3日晚間7點到9點實施交通管制，禁止逗留於橋面上，不少攝影同好一早到橋上卡位，被交通警察口頭驅離，只好轉戰其他位置。一名攝影玩家轉點到附近大樓拍攝。另外一名下午1點就到現場場勘的攝影師則錯愕表示往年都可在橋面上拍攝，只好扛著腳架下橋。

▲大稻埕煙火台北橋。（圖／記者陳涵茵攝）

▲大稻埕煙火台北橋今年實施交通管制，晚間7點至9點禁止於橋面逗留。（圖／記者陳涵茵攝）

台北觀傳局事則表示，今年交通規範為禁止在煙火施放期間於橋面人行道上逗留，僅開放路人通行，另外媒體拍攝需事前申請攝影許可證，明年想拍大稻埕煙火美景可能得另尋其他基地，像是環河快速道路洛陽停車場樓頂、西寧國宅、台北北門citizenM酒店等。

關鍵字： 大稻埕煙火節 台北橋

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