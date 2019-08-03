超狂煙火景觀房！躺床吹冷氣浪漫賞大稻埕煙火　明年手刀訂房

▲citizenM酒店高樓層就能欣賞大稻埕煙火美景。（圖／記者張一中攝，下同。）



記者陳涵茵／台北報導

一年一度的大稻埕煙火秀已於今（3日）正式登場，天氣高達34度不想人擠人汗流浹背看煙火，台北北門citizenM酒店絕對是最棒的賞煙火景點，入住高樓層房型，躺在床上吹冷氣就能舒服眺望浪漫煙花美景。

▲每間房都有大面窗戶。



CitizenM世民酒店為來自荷蘭阿姆斯特丹的潮旅館，以人人都能「接近的奢華」理念打造，酒店內共有267個房間，每間都是統一標準房，平日一晚台幣2500有找就能入住。房內以純白科技未來感打造，整間房間從電視、燈光、空調、鬧鐘等功能全由桌上的Mood Pad控制，且完全採自助式Check-in，方便又快速的智能系統深受年輕人喜愛。

▲台北citizenM酒店就位在北門旁。



▲citizenM酒店為荷蘭國際連鎖潮牌飯店。

▲房間內設施全靠一台ipad控制。

此外，CitizenM世民酒店標榜每間房都有對外窗景，每間房看出去的視野都不盡相同，部分房型躺在床上就看到飛機起降，夕陽美景也十分夢幻。最棒的是，飯店內高樓層面對河面房型，房間內躺著就能看到一年一度的大稻埕煙火美景，煙花打上空中就在眼前綻放，為七夕情人節最夢幻的搶手煙火房。

▲房間內可以看飛機起降。

▲▼房間內就能看見無敵煙火美景。（圖／記者徐文彬攝）

CitizenM台北世民酒店最層樓為26樓，也是眺望煙火的最佳高度，飯店表示本週末（3、4日）大稻埕煙火節以及七夕情人節（7日）住房率早已高達9成5，想要朝聖明年記得手刀搶房。

▲26層樓高房內眺望大稻埕煙火景觀。

CitizenM Taipei North Gate

地址：台北中正區中華路一段3號（No. 3 Section 1 Zhonghua Road, 中正區台北市）